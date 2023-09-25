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فيتش : توقع استمرار ثبات النمو الاقتصادي في الأردن العام المقبل

25 سبتمبر 2023
Skyscrapers appear in the distance in this aerial shot of Jordan.

وطنا اليوم:توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار ثبات النمو الاقتصادي في الأردن عند مستوى 2.7% خلال العام المقبل 2024.
ووفق أحدث تقرير للوكالة،، فإن التوقعات باستمرار النمو الاقتصادي عند 2.7%، تأتي وراء المكاسب من السياسة النقدية الأكثر مرونة والنشاط الاستثماري القوي في المملكة.
وأشارت الوكالة إلى أهمية نمو الصادرات الأردنية خلال العام الحالي، وتوقع إمكانية ارتفاعها العام المقبل 2024.
وسجلت صادرات الصناعة خلال النصف الأول من العام الحالي، نموا يقارب 2 بالمئة وصلت معه إلى 4 مليارات دينار، مقابل 3.9 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، متكئة على جودتها وتنافسيتها بالأسواق العالمية، وفق غرفة صناعة الأردن.
وفي الربع الأول من العام الحالي، نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة، بنسبة 2.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الربعي، إلى أن النمو بالأسعار الثابتة أظهر ارتفاعا بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه (الربع الرابع 2022) حيث نما بمقدار 2.0 بالمئة.
وبالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت التقديرات الأولية أن جميع القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي


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