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الدوريات الخارجية : انخفاض ملحوظ على الحوادث المرورية والمخالفات

25 سبتمبر 2023
الدوريات الخارجية : انخفاض ملحوظ على الحوادث المرورية والمخالفات

وطنا اليوم:قال النقيب محمد ملكاوي من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، الاثنين، إن عدد الحوادث المرورية والمخالفات خصوصا الخطرة منها مثل السرعات العالية انخفض بشكل كبير.
وأضاف ملكاوي، أن هناك التزام كبير بقانون وأصول وقواعد القيادة الصحيحة والآمنة، الأمر الذي انعكس ذلك على عدد المخالفات.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادثين مرورين الأحد، الأول هو حادث تصادم بين مركبتين في منطقة الحسا، والآخر حادث تدهور مركبة في منطقة البحر الميت منطقة مثلث المغطس، حيث استقرت المركبة خارج الشارع العام، مبينا أنه تم إسعاف سائق هذه المركبة إلى مستشفى الشونة الجنوبية وكانت إصابته حسنة


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