بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

الدكتور العرجا مختاراً لعشائر الفالوجة بالزرقاء

25 سبتمبر 2023
الدكتور العرجا مختاراً لعشائر الفالوجة بالزرقاء

وطنا اليوم – قرر محافظ الزرقاء حسن الجبور الموافقة على تعيين المستشار القانوني والفقيه الدستوري المحامي الدكتور زياد عطا هاشم العرجا مختاراً لعشائر الفالوجة في محافظة الزرقاء وذلك عملاً بالصلاحيات الممنوحة له حسب القانون.
كما تقرر تعيين المحامي الدكتور فادي عطا هاشم العرجا وهاشم عبد المجيد هاشم العرجا عضوين مع الدكتور زياد العرجا في هيئة المخترة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:57

خبير دستوري يجيب على سؤال وطنا اليوم حول توزير النواب

06:51

مصدر : من المرجح اعلان #نتائج_القبول_الموحد الخميس

06:45

على لسان أياد علاوي تفاصيل تذكر لاول مرة عن صدام حسين

06:36

أصوات أردنية تحذّر من “ساعة انفجار” على الحدود مع سورية

06:34

هؤلاء سيصبحوا نواب اعتباراً من اليوم

06:32

وفاة شقيقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في العاصمة عمان

06:32

موسكو: مسلحو (التنف) يخططون لزعزعة الوضع في سوريا

06:28

تقرير دولي : الاردن من الدول الأقل قدرة على الصمود بدون دخل

00:02

اختتام المسابقة الوطنية للأباكس والحساب الذهني

22:14

العين عبد الحكيم الهندي يهنئ سيد البلاد بذكرى المولد النبوي

21:42

ابو طير : عدة جهات هي من تختار الوزراء الجدد”، ولا توجد حكومة مشكلة من جهة واحدة

21:24

زوجة السيد عصام بدير في ذمة الله

وفيات
زوجة السيد عصام بدير في ذمة اللهوفيات الاثنين 25-9-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-12-26 13:13:00Z | | وفيات الأحد 24-9-2023شقيق أ.د. ساري حمدان (رئيس جامعة عمان الاهلية)… في ذمة الله