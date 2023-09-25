الدكتور العرجا مختاراً لعشائر الفالوجة بالزرقاء

وطنا اليوم – قرر محافظ الزرقاء حسن الجبور الموافقة على تعيين المستشار القانوني والفقيه الدستوري المحامي الدكتور زياد عطا هاشم العرجا مختاراً لعشائر الفالوجة في محافظة الزرقاء وذلك عملاً بالصلاحيات الممنوحة له حسب القانون.

كما تقرر تعيين المحامي الدكتور فادي عطا هاشم العرجا وهاشم عبد المجيد هاشم العرجا عضوين مع الدكتور زياد العرجا في هيئة المخترة.