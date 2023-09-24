فجر السعيد تثير جدلا في الكويت.. سخرت من رئيس الوزراء

وطنا اليوم:أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جدلا واسعا، بعد تهكمها وسخريتها من خطاب رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح الذي ألقاه قبل أيام في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبسبب تلعثم رئيس الوزراء الكويتي في عدة مواضع من الخطاب، علقت فجر السعيد بسخرية: “سمو الرئيس إذا تحتاج دروس في الإلقاء على البوديوم والتعامل مع الورقة والإيربيس بثقة، وبلا أخطاء فإني أعرض عليك خدماتي”.

وتابعت: “صارلي سنتين أقدم هذه الدروس في الشقيقة مملكة البحرين ولا مانع أن أوقف عملي وأتفرغ لسموكم مع وعد خلال أسبوع ستتحسن، وخلال شهر ستصبح عبد الناصر زمانه”.

واعتبر ناشطون أن فجر السعيد تعمدت الإساءة إلى رئيس الوزراء البالغ من العمر 67 عاما، لا سيما أنها قامت بمقارنة خطابه بخطاب لرئيس الوزراء السابق صباح الخالد، مثنية على الأخير بشدة.

فيما انتقد آخرون خطاب رئيس الوزراء، قائلين إنه كان من المفترض أن يتم تدريبه على الإلقاء بشكل أفضل، لا سيما أنه ركز فيه على قضية حساسة وهي الخلاف حول الملاحة البحرية في منطقة خور عبدالله.

ورفضت فجر السعيد الاعتذار لرئيس الوزراء قائلة إنه كغيره من المواطنين لا يوجد حصانة أمام توجيه الانتقاد إليه.

وكان أحمد النواف قال إن بلاده تفاجأت بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاق تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المبرم بين الكويت والعراق، علاوة على إلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين القوتين البحريتين في 2008.

ودعا رئيس الوزراء الكويتي، العراق إلى إبداء حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعينة لترسيم الحدود وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن بلاده “تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة وفقا للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي”.