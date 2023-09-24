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إحباط محاولة تفجير 30 قنبلة بوقت واحد في العاصمة الإيرانية

24 سبتمبر 2023
إحباط محاولة تفجير 30 قنبلة بوقت واحد في العاصمة الإيرانية

وطنا اليوم:ذكرت وزارة الأمن الإيرانية، الأحد، أنها أحبطت محاولة لتنفيذ 30 تفجيرا متزامنا في طهران وألقت القبض على 28 “إرهابيا” قالت إنهم على صلة بتنظيم “داعش”.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة تسنيم للأنباء “ينتمي بعض (المقبوض عليهم) إلى تنظيم الدولة “داعش”، وبعضهم لديهم تاريخ من الانتماء إلى جماعات في سوريا وأفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق”.
وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن هجمات عدة في إيران من بينها تفجير مزدوج في 2017 استهدف البرلمان الإيراني وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني.
وفي تشرين الأول الماضي، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم على ضريح شيعي أدى لمقتل 15 شخصا في مدينة شيراز جنوب غربي البلاد


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