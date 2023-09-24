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العثور على جثة شاب في الكرك

24 سبتمبر 2023
العثور على جثة شاب في الكرك

وطنا اليوم:عثر على شاب ثلاثيني متوفيا، مساء الأحد، كان معلقا على شجرة في محافظة الكرك جنوبي الأردن.
وأضاف مصدر ، أنه عثر على الشاب معلقا على شجرة في منطقة منشية ابو حمور خلف مستشفى الأمير علي العسكري، وسارع المواطنون بإبلاغ الجهات الأمنية التي وصلت على الفور إلى موقع الحادث، وعند الفحص الأولي للجثة تبيّن بأن الشاب قد فارق الحياة وبوشر التحقيق في الحادثة.
ولفت إلى أنه سيتم لاحقا تحويل الجثة الى مركز طب شرعي اقليم الجنوب في مستشفى الكرك الحكومي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة


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