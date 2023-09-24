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العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى 3 عشائر

24 سبتمبر 2023
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى 3 عشائر

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء بالمرحومة رحمة أحمد الموسى الدباس (أم ماهر) أرملة المرحوم الشيخ صبحي البحبوح الدباس (أبو ماهر).
كما قدم العيسوي واجب العزاء بالمرحوم علان فياض المساعيد (أبو فياض)، والمرحومة سلوى فهيم سليم العنطبيل (أم سالم) زوجة عبد السلام ثلجي حتر.
ونقل العيسوي خلال زيارته لذويهم اليوم الأحد تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.


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