مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد والبريد الأردني

وطنا اليوم:وقع البريد الأردني مذكرة تفاهم مع مؤسسة ولي العهد، هدفت إلى العمل بشكل مشترك على إطلاق برنامج تدريبي متقدّم يطوّر قدرات الشباب والشابات في كافّة محافظات المملكة، ويعزز ميزتهم التنافسيّة في سوق العمل.

ونصّت المذكرة التي تم توقيعها في مقر المؤسسة، على إطلاق مبادرة تدريبيّة تستهدف 300 شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة، سيتلقون تدريبات مكثّفة وعمليّة في مجال التجارة الإلكترونية.

ووقع الاتفاقية من جانب مؤسسة ولي العهد المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتورة تمام منكو، وعن البريد الأردني المدير العام بالوكالة هنادي الطيب، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي كامل الداوود.

وقال الداوود، إن البريد الأردني يسعى من ضمن خطته الاستراتيجية ومن خلال تواجده في كافة أرجاء المملكة، الى توسيع التعاون مع كافة المؤسسات ومنها مؤسسة ولي العهد، مشيداً بدور المؤسسة في تمكين الشباب وتحفيزهم نحو الابتكار والريادة.

من جهتها، قالت الطيب إن الشراكة تقوم على تقديم تدريب متخصص للشباب في مجال التجارة الإلكترونية، وإنشاء موقع إلكتروني وتأهيلهم لدخول سوق العمل مع تقديم كافة التسهيلات لإدارة عملية التسوق لاحقاً، حيث تأتي أهمية المبادرة من خلال نشر ثقافة البيع والتصدير وتمكين الشباب من استهداف الأسواق الخارجية وتصدير الصناعات المحلية للخارج.

وفي السياق ذاته، قالت منكو إن تعزيز قدرات الشباب والشابات وتمكينهم يقع على رأس أولويات عمل المؤسسة، وهذه الشراكة تنسجم مع هذا الهدف.

وأوضحت أن “التجارة الإلكترونية من المواضيع التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مؤمكدة أن وجود شباب مؤهل بهذا القطاع أمر هام، ونطمح أن تقودنا مرحلة العمل الأولى التي تستهدف 300 شاب وشابة، إلى مرحلة جديدة لتمكين عدد أكبر من الشباب من الاستفادة المرجوّة