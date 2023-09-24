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مدير الأمن: الأردن أنموذج بالتعامل الأمني مع الفعاليات الرياضية

24 سبتمبر 2023
مدير الأمن: الأردن أنموذج بالتعامل الأمني مع الفعاليات الرياضية

وطنا اليوم:أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أهمية الجهود الأمنية والتنظيمية التي تنفذها قيادة وحدة أمن الملاعب، بهدف إدامة متطلبات الحماية اللازمة لإقامة المنافسات الرياضية المختلفة في المملكة.
وثمّن اللواء المعايطة خلال زيارته اليوم الأحد قيادة وحدة أمن الملاعب ولقائه بمرتباتها، الإجراءات التنظيمية المتبعة لتأمين الفعاليات الرياضية، والتعامل الحضاري مع الرياضيين والإداريين والجماهير في المدرجات، وهو ما أسهم في إبقاء الأردن أنموذجاً يحتذى به في التعامل الأمني مع سائر الفعاليات الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما أكد مدير الأمن العام، حرص المديرية على توفير الإمكانيات الإدارية واللوجستية والفنية اللازمة كافة، لإسناد قيادة وحدة أمن الملاعب بالشكل المطلوب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يمكنها من توفير الحماية الأمنية للفرق والجماهير والبعثات الرياضية والإعلاميين بشكل مستمر، ويسهم في تعزيز خبراتها المتراكمة في تأمين الفعاليات الرياضية على اختلافها.
واستمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدمه قائد وحدة أمن الملاعب، أوضح خلاله الخطط والبرامج، والإجراءات الأمنية والتنظيمية المتبعة لإنجاح المواسم الرياضية المحلية والدولية، التي تقام على أرض المملكة


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