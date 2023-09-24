بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الحروب ترد على المومني: “ما هو المال السياسي، وهل هناك جريمة اسمها المال السياسي؟”

24 سبتمبر 2023
الحروب ترد على المومني: “ما هو المال السياسي، وهل هناك جريمة اسمها المال السياسي؟”

 

,وطنا اليوم –  ردت أمين عام حزب العمال الأردني الدكتورة رلى الحروب على تصريحات أمين عام حزب الميثاق الدكتور محمد المومني حول اختراق المال السياسي لأحزاب أردنية “وقريبا سنرى اصحابها في السجن”، بأن المال السياسي يستخدم في الحملات الحزبية والتعريف بالاحزاب والعمل السياسي في كل انحاء العالم، أما المال المحرم فهو ما يستخدم في شراء الأصوات بالانتخابات.

وتساءلت الحروب”ما هو المال السياسي، وهل هناك جريمة اسمها المال السياسي؟”، مشيرة إلى ان استخدام هذا المصطلح في الانتخابات يفيد بشراء أصوات على سبيل المثال، لكن لم تبدأ انتخابات في الأردن حتى يقال أن احزابا اخترقها المال السياسي.

وفي ذات الوقت حذرت الحروب المومني بأنه إذا كان لديه أي معلومات عن أحزاب تخترق القانون فعليه الإبلاغ عنها وتقديمها فورا إلى المدعي العام، وإلا يصبح شريكا في الجرم وفقا لقانون العقوبات.

وأشارت إلى أن توجيه إتهام عام دون تحديد الأحزاب المقصودة هو أمر ضد منظومة التحديث السياسي ويسيء إلى سمعة الأحزاب ويسهم في تشويه صورتها أمام الرأي العام، ويضعف الثقة فيها، ويؤدي إلى خفض نسب المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، بعكس إرادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وعبرت عن دهشتها من إقدام أمين عام حزب الميثاق على اتهام زملاء له في العمل السياسي، ع مون، خاصة وأنه لم يعد وزيرا، متسائلة “كيف له الإطلاع على أمور أمنية وهو ليس عضوا في السلطة التنفيذية أو القضائية؟”، واصفة تصريحاته بالمهمة والجريئة في ذات الوقت.

وقالت، “من الواضح تماما ان المال السياسي مصطلح يربك في الأردن، وهو غير واضح حتى للنخب”، متمنية التوفيق لحزب الميثاق في الأيام القادمة.

 

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:51

مشوقة يطالب بتوضيح رسمي حول مطعوم “MR” لطلبة المدارس

09:43

الصحة : تطعيم 98% من الفئة المستهدفة خلال المرحلة الأولى

09:37

الدعجة يُعلق :لست مع ما طرحه الدكتور ليث نصراوين

09:30

الأعلى للسكان: 200 ألف مولود في الأردن سنويا

09:29

جهود مقدرة ….. وإدارة السير توجه رسالة نصية للسائقين

09:26

الوزراء الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك اليوم

09:19

الساكت: الشراكة بين القطاعين تلعب دورًا مهمًا في تطوير الأردن

09:14

مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء جنوبي نابلس

08:57

خبير دستوري يجيب على سؤال وطنا اليوم حول توزير النواب

06:51

مصدر : من المرجح اعلان #نتائج_القبول_الموحد الخميس

06:45

على لسان أياد علاوي تفاصيل تذكر لاول مرة عن صدام حسين

06:36

أصوات أردنية تحذّر من “ساعة انفجار” على الحدود مع سورية

وفيات
زوجة السيد عصام بدير في ذمة اللهوفيات الاثنين 25-9-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-12-26 13:13:00Z | | وفيات الأحد 24-9-2023شقيق أ.د. ساري حمدان (رئيس جامعة عمان الاهلية)… في ذمة الله