الحروب ترد على المومني: “ما هو المال السياسي، وهل هناك جريمة اسمها المال السياسي؟”

,وطنا اليوم – ردت أمين عام حزب العمال الأردني الدكتورة رلى الحروب على تصريحات أمين عام حزب الميثاق الدكتور محمد المومني حول اختراق المال السياسي لأحزاب أردنية “وقريبا سنرى اصحابها في السجن”، بأن المال السياسي يستخدم في الحملات الحزبية والتعريف بالاحزاب والعمل السياسي في كل انحاء العالم، أما المال المحرم فهو ما يستخدم في شراء الأصوات بالانتخابات.

وتساءلت الحروب”ما هو المال السياسي، وهل هناك جريمة اسمها المال السياسي؟”، مشيرة إلى ان استخدام هذا المصطلح في الانتخابات يفيد بشراء أصوات على سبيل المثال، لكن لم تبدأ انتخابات في الأردن حتى يقال أن احزابا اخترقها المال السياسي.

وفي ذات الوقت حذرت الحروب المومني بأنه إذا كان لديه أي معلومات عن أحزاب تخترق القانون فعليه الإبلاغ عنها وتقديمها فورا إلى المدعي العام، وإلا يصبح شريكا في الجرم وفقا لقانون العقوبات.

وأشارت إلى أن توجيه إتهام عام دون تحديد الأحزاب المقصودة هو أمر ضد منظومة التحديث السياسي ويسيء إلى سمعة الأحزاب ويسهم في تشويه صورتها أمام الرأي العام، ويضعف الثقة فيها، ويؤدي إلى خفض نسب المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، بعكس إرادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وعبرت عن دهشتها من إقدام أمين عام حزب الميثاق على اتهام زملاء له في العمل السياسي، ع مون، خاصة وأنه لم يعد وزيرا، متسائلة “كيف له الإطلاع على أمور أمنية وهو ليس عضوا في السلطة التنفيذية أو القضائية؟”، واصفة تصريحاته بالمهمة والجريئة في ذات الوقت.

وقالت، “من الواضح تماما ان المال السياسي مصطلح يربك في الأردن، وهو غير واضح حتى للنخب”، متمنية التوفيق لحزب الميثاق في الأيام القادمة.