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شاهد : لصوص البَطَاطا في قبضة الشرطة المصرية

24 سبتمبر 2023
شاهد : لصوص البَطَاطا في قبضة الشرطة المصرية

وطنا اليوم:أعلنت الشرطة في مصر القبض على عصابة سرقت شاحنة نقل محملة بالبطاطس واعتادت تنفيذ هذا السلوك، من خلال تفريغ المركبات وهي تسير على أحد الطرق في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة.
وخلال اليومين الماضيين، أثار فيديو يوثق واقعة سرقة شاحنة البطاطس على منصات التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة في مصر، وسط مطالب بمعاقبة المتورطين.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، إن “معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، أكدت قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 12 شخصا، بينهم 6 لهم معلومات جنائية، يتخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل”.
وأوضحت الوزارة أن السرقة تتم “بأسلوب المغافلة عن طريق استقلال أفراده مركبات (تروسيكل)، والسير خلف تلك السيارات مستغلين سيرها بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور، وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

 


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