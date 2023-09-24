ضبط حافلة مدرسة خاصة تحمل أطفالا منتهي ترخيصها

وطنا اليوم:ضبطت كوادر إدارة السير حافلة مدرسة خاصة تحمل “أطفال المدرسة” منتهي ترخيصها منذ سنة، وفقا للنقيب موفق الخطبا من عمليات إدارة السير.

وقال الخطبا إنّ كوادر إدارة السير تعاملت خلال صباح اليوم مع حادث تصادم 4 مركبات على جسر ياجوز باتجاه منطقة إشارات الملكة عليا؛ مما تسبب في تباطؤ حركة السير القادمة من محافظات الشمال.

وأضاف أن كوادر السير تعاملت مع حادث تدهور مركبة بعد إشارات فولفو باتجاه منطقة العبدلي باتجاه المستشفى الإسلامي، حيث صُدمت بعامود إنارة على الجزيرة الوسطية ونتج عنه انسكاب مادة الزيوت والماء على الشارع العام.

وتسبب حادث السير وفقا للخطبا، بتباطؤ وإعاقة للحركة المرورية، حيث تم التعامل معه ومع حطام المركبة بالمكان وإزالة العوائق.