ضبط باص يقل 26 راكبا زائدا في العاصمة عمان

وطنا اليوم:أفاد التقرير المروري الصادر عن مديرية الأمن العام الأحد، عن نشاط الطرق الخارجية المؤدية إلى عمان، سواءً في المداخل أو المخارج، وأن جميع الطرق سالكة.

وبحسب التقرير عبر إذاعة الأمن العام، تم ضبط باص عمومي، عامل على خط سحاب- الجامعة الأردنية، محملا 26 راكبا أكثر من العدد المقرر.

وبلغ عدد الركاب داخل حافلة النقل المخالفة 47 راكبًا، تم ضبط السائق بقيادة الباص على هويته الشخصية.

انسكاب زيوت على الطريق العام

وأشار التقرير إلى انسكاب زيوت من مركبة على الشارع جراء تدهورها بعد اشارات ورور باتجاه العبدلي، في عمان.

وتعاملت أمانة عمان مع الزيوت المنسكبة من المركية، وإزالة حطامها من الشارع العام.

وبحسب التقرير المروري، فإن كوادر الدوريات الخارجية، تعاملت، الأحد، مع حادث اصطدام لأربع مركبات على شارع الأردن الرابط بين عمان ومحافظات الشمال، وتم رفع المركبات عن الشارع العام.

ودعا التقرير جميع السائقين إلى ضرورة طلب المساعدة من دوريات الأمن العام بالاتصال برقم الطوارئ 911 في حالة تعطل مركباتهم أو وجود أي عوائق على الطرق، على مدار الساعة، لتقديم المساعدة والدعم للجميع