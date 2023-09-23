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النمري يتحدث عن عدم الثقة الشعبية الى حد كبير بالمؤسسة النيابية ولا بجدوى انتخاب نواب

24 سبتمبر 2023
النمري يتحدث عن عدم الثقة الشعبية الى حد كبير بالمؤسسة النيابية ولا بجدوى انتخاب نواب

وطنا اليوم –  قال امين عام الحزب الديموقراطي الاجتماعي جميل النمري خلال صالون السبت الذي تستضيفه امانة عمان انه  وخلال العقود الثلات الماضية كانت الانتخابات فردية والأحزاب مهمشة، والنائب كان دوره وسيطا خدماتيا” الأمر الذي يجعل التحديث السياسي “حاجة وطنية وليس مطلبا للمعارضة فحسب”.

واضاف النمري، أن الدولة الأردنية جادة في الإصلاح، وقواعد اللعبة السياسية قد تغيرت، حيث أن 30% من مقاعد مجلس النواب أصبحت للأحزاب وتتنافس عليها من خلال القوائم الوطنية.

وراى النمري ان المشكلة الاساسية التي انعكست في انخفاض نسب المشاركة السياسية هي في “عدم الثقة الشعبية الى حد كبير بالمؤسسة النيابية ولا بجدوى انتخاب نواب يعملون فرديا دون برامج”، مؤكدا ان رفع نسب المشاركة السياسية والاقتراع بالانتخابات النيابية “يحتاج الى جهود الجميع”.

ودعا النمري الجميع، افرادا واحزاب ونخبا للانخراط في العملية السياسية والحزبية والنيابية، لتطوير الحياة السياسية والعامة والاشتباك الايجابي من الجميع مع مشاكل التنمية والتطور لبلدنا.
وكشف النمري ردا على سؤال عن وجود توجه لاندماج حزبه مع آخر. دون أن يذكر المزيد من التفاصيل


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