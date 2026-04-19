بسبب الحرب.. ضربة للسياحة في سويسرا وبريطانيا

وطنا اليوم:أفاد مسؤولون في قطاع السياحة بتراجع أعداد الزوار القادمين إلى سويسرا والنمسا وبريطانيا، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية وما رافقها من اضطرابات في حركة السفر الدولية.

وقال المتحدث باسم هيئة السياحة السويسرية، أندريه أشواندن، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن سياحا من آسيا ألغوا حجوزاتهم خلال مارس الماضي، مرجعا ذلك جزئيا إلى إلغاء رحلات جوية تمر عبر مراكز رئيسية في الشرق الأوسط.

وأضاف: “هذا أمر مؤسف للغاية، خصوصا أنه يتزامن مع موسم الذروة للمسافرين من دول الخليج، وكذلك من الهند وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا وسويسرا”.

من جهته، أكد مدير هيئة السياحة في زيورخ، توماس ووتريخ، أن التأثير بات ملموسا في المدينة، مشيرا إلى أن قطاعات الضيافة والتجزئة والخدمات السياحية رصدت تراجعا واضحا في أعداد الزوار الدوليين خلال مارس.

وأوضح أن “غياب الضيوف الدوليين كان ملحوظا”، مما انعكس على أداء عدد من الأنشطة المرتبطة بالسياحة.

ضبابية تؤثر على الحجوزات المستقبلية

وأشار ووتريخ إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسفر الدولي تُعد العامل الأبرز وراء تراجع الطلب، لافتا إلى أن هذه المخاوف بدأت تؤثر أيضا على حجوزات موسمي الصيف والخريف.

ويأتي هذا التراجع في وقت يعتمد فيه قطاع السياحة الأوروبي بشكل كبير على المسافرين الدوليين، ما يضع تحديات إضافية أمام التعافي الكامل للقطاع.