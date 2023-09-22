مغير السرحان والجليل يعلنان عدم خوض مباراتهما في بطولة الدوري

وطنا اليوم:أعلن ناديا مغير السرحان والجليل المنافسان في بطولة دوري المحترفين لكرة القدم، التزامهما بعدم خوض المباراة المقررة اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة، تبعا لقرار الأندية تعليق مشاركتها في المنافسات إلى حين تحقيق مطالبها.

وأكد رئيس نادي مغير السرحان، عبدالله السرحان، “ملتزمون بقرار الأندية بعدم المشاركة” بحسب ما نقلت صفحة النادي عبر فيسبوك.

مدير نادي الجليل، محمد أبو خروب، أكد من جهته، أن الفريق لن يخوض المباراة التزاما بقرار الأندية الأخرى البالغ عددها 12 بتعليق المشاركة في بطولة الدوري. وقال إن الفريق سيتوجه إلى أرضية الملعب من دون خوض اللقاء.

ومن المقرر أن تلعب المباراة على ملعب الأمير محمد في الزرقاء عند السادسة مساء اليوم.

وتطالب هذه الأندية، اتحاد كرة القدم، بتوفير 200 ألف دينار كمبلغ بدل رعاية، بحسب كتاب.

والخميس، لم تلعب مباراتا الرمثا وسحاب، والحسين مع شباب العقبة في افتتاح الجولة السادسة من البطولة.

ودخل طاقم التحكيم للمباراتين إلى أرضية الملعب من دون أن يدخل لاعبو الفرق الأربعة، ما دفع حكمي المباراتين إلى إطلاق صفارة نهاية اللقاءين.

والخميس، أعلن نادي معان أنه لن يلعب مباراته المقبلة أمام نظيره السلط السبت، التزاما بتعليق مشاركة الأندية في بطولة الدوري.

وحذر الاتحاد في كتابه المرسل للأندية، من مغبة الاستمرار في تعليق المشاركة في بطولة الدوري، تحت طائلة تطبيق عقوبات تصل إلى تغريم كل نادٍ بمبلغ 100 ألف دينار، ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 41 من اللائحة التأديبية الصادرة عن الاتحاد للموسم 2023.

وتشير هذه المادة إلى أنه “إذا أعلن النادي الانسحاب قبل أو أثناء البطولة الملزم الاشتراك بها، أو تغيب دون عذر مقبول يوافق عليه الاتحاد عن أي مباراة من مباريات بطولات الاتحاد الرسمية أو انسحب الفريق من الملعب ولم يعد لإكمال المباراة على الرغم من انتهاء المدة القانونية المقررة من قبل الحكم مع مراعاة صلاحية اللجنة إذا اقتضى الأمر اعتبار النادي المنسحب أو المغيب خاسرا للمباراة بنتيجة (0-3) ما لم تكن النتيجة الفعلية أكبر من ذلك”.

وتنص الفقرة 1 على “استبعاد النادي من المسابقة وتشطب كافة نتائجه في البطولة، ويغرم 100 ألف دينار، ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى إضافة إلى حجب إيرادات المشاركة المتبقية له عن مشاركة في البطولة التي انسحب منها”.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، من 4 مواجهات، ثم مغير السرحان 7، الرمثا وسحاب والسلط وشباب الأردن 6، شباب العقبة 5، الجليل والأهلي 4، ومعان أخيرا بنقطتين