سمر نصار تعلق على رفض فريقي الرمثا وسحاب خوض المباراة

وطنا اليوم – اعلنت الأمينة العامة لاتحاد كرة القدم، سمر نصار،الخميس، أن الاتحاد يعتزم تطبيق لائحة العقوبات بحق فريقي الرمثا وسحاب بعد رفضهما خوض مباراتهما في افتتاح الأسبوع السادس من دوري المحترفين.

وتحدثت نصار عبر “تلفزيون المملكة” عن تخسير الفريقين بعد عدم خوض اللقاء.

وتتمسك الأندية المتنافسة في دوري المحترفين في تعليق مشاركتها في البطولة، وتطالب بمبلغ 200 ألف دينار إضافية للموسم 2023.

وتنص الفقرة 1 من المادة 41 من اللائحة التأديبية الصادرة عن اتحاد كرة القدم على “استبعاد النادي من المسابقة وتشطب كافة نتائجه في البطولة، ويغرم 100 ألف دينار، ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى إضافة إلى حجب إيرادات المشاركة المتبقية له عن مشاركة في البطولة التي انسحب منها”.

وتشير هذه المادة إلى أنه “إذا أعلن النادي الانسحاب قبل أو أثناء البطولة الملزم الاشتراك بها، أو تغيب دون عذر مقبول يوافق عليه الاتحاد عن أي مباراة من مباريات بطولات الاتحاد الرسمية أو انسحب الفريق من الملعب ولم يعد لإكمال المباراة على الرغم من انتهاء المدة القانونية المقررة من قبل الحكم مع مراعاة صلاحية اللجنة إذا اقتضى الأمر اعتبار النادي المنسحب أو المغيب خاسرا للمباراة بنتيجة (0-3) ما لم تكن النتيجة الفعلية أكبر من ذلك”.

والخميس، لم تقم مباراة ناديي الرمثا وسحاب ضمن افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم؛ وذلك التزاما بقرار الأندية تعليق مشاركتها في المنافسات، بعد رفضهما دخول ملعب البترا في عمّان.

وأطلق حكم المباراة صفارة نهاية اللقاء بعد عدم دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب.