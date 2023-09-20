شراكة مستمرة بين أورنج الأردن واتحاد كرّة السلة لدعم الصقور

وطنا اليوم: جدّدت أورنج الأردن اتفاقيتها مع الاتحاد الأردني لكرة السلة لتواصل دورها كراعي الاتصالات الحصري للمنتخب والاتحاد، استكمالاً للشراكة التي تجمع الطرفين منذ أعوام بهدف دعم الشباب وكرّة السلة على مستوى المملكة.

وخلال حفل تكريم الداعمين الذي أقامه الاتحاد الأردني لكرة السلة، تحت رعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، تم تكريم أورنج الأردن تقديراً لشراكتها المتميزة ودورها المستمر والفاعل في دعم كرة السلة، بدءاً من دعمها المنتخب الوطني لكرة السلة “صقور الأردن” في نهائيات كأس العالم 2019، ووصولاً إلى رعاية فعاليات الاتحاد على مدار الموسم 2020- 2021 وكذلك موسم عام 2022.

وعبّرت أورنج الأردن، عن فخرها بالشراكة مع الاتحاد الأردني لكرة السلّة ومواصلة دعمها لصقور الأردن كمزوّد رقمي رائد ومسؤول ضمن حرصها على تمكين الشباب في عدّة مجالات من بينها الرياضة.

وأضافت الشركة أنها تؤمن بقدرات شباب وشابات المملكة، ولهذا تواصل جهودها لتزويدهم بالمهارات المطلوبة والدعم الذي يفتح لهم الأبواب لفرص جديدة تسهم في مسيرتهم وتنعكس إيجابياً على التنمية المستدامة في إطار مسؤولية الشركة الاجتماعية التي تهتم بالشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة الهادفة والتي تهمّ المجتمع.

من ناحيته، أعرب رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة، محمد عليان، عن فخره بتجديد الاتفاقية مع أورنج ودعمها المستمر لمنتخب الصقور على مر السنوات السابقة، وخلال مسيرتهم المؤهلة لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي. وأشار عليان إلى أهمية دور أورنج في هذه الرحلة، والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين عبر السنوات الماضية، والتي أسهمت في استمرار تحقيق منتخب الصقور للإنجازات على الصعيدين الآسيوي والدولي.