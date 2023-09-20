دراسة: الفرد يهدر 93 كغم من الغذاء سنويا في الأردن

وطنا اليوم:يقدَّر الهدر الغذائي في الأردن، بحوالي 93 كيلوغرامًا للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1,5) مليون شخص لمدة عام كامل وفقا لبيانات وزارة الزراعة .

واطلقت وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي مشروعين تحت مظلة الحملة الوطنية “لا لهدر الغذاء”، ضمن إطار اولويات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030) في خُطاً محلية نحو التصدي لتحدي هدر الغذاء.

ويسعى المشروعان لمأسسة العمل وتعزيز حوكمة إدارة هدر الغذاء وإطلاق حلول مبتكرة في هذا المجال، حيث وقع برنامج الأغذية العالمي اتفاقيتين ضمن مراحل تنفيذ مشروعين هامين تحت رعاية معالي وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي خالد الحنيفات.

ويعد هذا التحدي المتزايد للهدر الغذائي أمرًا بالغ الأهمية لما له من آثار سلبية اقتصادية وبيئية واجتماعية، تؤثّر بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المحدودة.

ويهدف المشروع الأول لإطلاق مسابقة “هاكاثون” ابتكارية مع سيواس السويسرية، وهي مؤسسة متخصصة في تنفيذ المشاريع التي تدعم الأفكار غير الربحية للحفاظ على الاستدامة وتقديم حلول إبداعية لتحديات الموارد الطبيعية.

وسيشارك في هذا الهاكاثون المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، والأفراد، والجامعات في الأردن، وسيتم تمكينهم ودعمهم لتنمية أفكارهم المبتكرة وتوسيع نطاقها، مما سيساهم في تقليل هدر الغذاء.

أما المشروع الثاني، ضمن إطار “تعزيز إدارة هدر الغذاء” فيتضمن الشراكة مع جمعية بسمة الحياة، حيث تقوم هذه الجمعية بجمع الطعام الزائد من الفنادق وإعادة توزيعه على الجماعات المحتاجة. تهدف هذه الشراكة إلى اختبار عدد من الأنشطة الداعمة لزيادة كفاءة وفعالية هذه المبادرة.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد بدأت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بوضع نهج قائم على الأدلة لدراسة خيارات إنشاء المظلة التمكينية والتي ستعمل على دعم المبادرات في مجال إدارة هدر الغذاء بهدف تمكينها ورفع فعالية وكفاءة واستدامة أنشطتها، وقد قام برنامج الأغذية العالمي بإجراء تقييم أولي للمبادرات المحلية التي تعمل على إدارة هدر الغذاء، وتم تحديد 15 مبادرة وتحليل التَّحدّيات التي تواجه المبادرات، وستعمل المظلة على إيجاد منظومة حوكمة لتنظيم وتنسيق الجهود المبذولة.

وأكد وزير الزراعة ورئيس مجلس الامن الغذائي على أهمية حديث جلالة الملك في الأمم المتحدة والذي عبر عن الضمير الانساني وقضية الجوع والحاجة لتحقيق الامن الغذائي وأيضا لقاء جلالة الملك مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين والذي عبر ايضا عن اهمية التعاون لحل التحديات التي تعصف بالعالم والأردن.

واكد الحنيفات ايضا على التزام الوزارة بتنفيذ المشاريع والأنشطة التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي بالتماشي مع الاستراتيجية المحلية للأمن الغذائي ورؤية التحديث الاقتصادي. وشدد على أهمية التعامل مع هدر الغذاء كتحدي كبير، خصوصاً في ظل الموارد المحدودة في الأردن، وشجع على مشاركة الشباب والشابات في إيجاد حلول إبداعية ضمن مشروع الهاكاثون الابداعي.

وأعرب ألبرتو كوريا مينديز، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في الأردن، عن التزام برنامج الأغذية العالمي الثابت بمواصلة دعم الحكومة الأردنية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث يعتبر الحد من هدر الطعام أحد الركائز المحورية ضمن الاستراتيجية. وسلط الضوء على النهج المتعدد الأوجه الذي يتبعه برنامج الأغذية العالمي، والذي يشمل البحوث والتوصيات والمبادرات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية بهدف تحقيق نظم غذائية فعالة ومستدامة.

ويحضر البرنامج حالياً مع وزارة الزراعة لإطلاق حملة توعية موجهة تهدف الى تعزيز الوعي حول هدر الغذاء وتبني أنماط استهلاكية مسؤولة. وسيتم تصميم الحملة بناء على مخرجات الدراسة النوعية التي يجريها البرنامج لتحديد الدوافع الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي الى هدر الغذاء لدى الفئات المختلفة