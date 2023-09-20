الأراضي: 20% انخفاض قيمة الإيرادات خلال آب

وطنا اليوم:بلغ حجم التداول خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 4,658,390,495 مليار دينار، وفق تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب التقرير ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى نسبة بلغت (0.04%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماصي لتبلغ 176,126,918دينار.

مدير دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش تحدث في وقت سابق عن مراجعات تجري لاحتساب حجم التداول العقاري.

ووفق التقرير انخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر آب من عام 2023 بنسبة بلغت (20%) مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وارتفعت بنسبة بلغت (7%) مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ (26,774,760) دينار أردنياً.

كما انخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة بلغت (25%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث بلغت (151,043,366) دينار.

وكذلك انخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر آب من عام 2023 بنسبة بلغت (%17) مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (33%) مقارنة بالشهر السابق؛ حيث بلغت (30,128,008) دينار.

كما انخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة بلغت (%17)، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (12%)، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (26%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وانخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر آب من عام 2023 بنسبة بلغت (24%) مقارنة بنظيرتها من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (22) مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (17%) مقارنة بنظيرتها من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (24) مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (34%) مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، في حين ارتفعت بنسة بلغت (19) مقارنة بالشهر السابق.

وانحفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة بلغت (%4)، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (6%) ، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (3%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

كما انخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر آب من عام 2023 بنسبة بلغت (4%) مقارنة بنظيرتها من عام 2022 وارتفاع بلغت نسبته (12) مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (2%) مقارنة بنظيرتها من عام 2022، وارتفعت بنسبة بلغت (%14 مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (5%) مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وارتفعت بنسبة بلغت (11%) مقارنة بالشهر السابق