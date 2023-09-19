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الاتحاد يرد على الأندية بعد تعليق مشاركتها بالدوري

منذ دقيقة واحدة
الاتحاد يرد على الأندية بعد تعليق مشاركتها بالدوري

وطنا اليوم:لم تجد الأندية الأردنية، التجاوب المطلوب من اتحاد الكرة المحلي، بخصوص مطالبها في الحصول على الدعم اللازم لها تعويضا عن عدم وجود راع رسمي لدوري المحترفين، وبحسب موقع “كووورة” كشف مصدر ، أن الاتحاد الأردني كان واضحا في رده على الأندية، بعدم القدرة على توفير مطالبها لعدم وجود راع رسمي لبطولة الدوري، والاعتماد فقط على ما يتم تحصيله من التلفزيون جراء نقله لمباريات المسابقات المحلية.
وكانت الأندية قد اجتمعت قبل أكثر من أسبوع في نادي الوحدات، وناقشت كافة المطالب، وقام وفد من هذه الأندية، بزيارة الاتحاد والجلوس مع مسئوليه لإيجاد الحلول لتجاوز الضائقة المالية، لكنه لم يحصل على نتيجة.
وتعتزم الأندية، تنفيذ قرارها بتعليق المشاركة في الدوري المحلي لرفض طلبها، الذي كان يتمحور حول حصول كل ناد على 200 ألف دينار تعويضا لعدم وجود راع رسمي لمسابقاته.
ووفقا للقرار، فإن تنفيذ تعليق المشاركة في الدوري، سيبدأ اعتبارا من الجولة السادسة، ما لم يتدخل الاتحاد ويجد الحلول المناسبة بصفته المسئول عن كل ما يخص كرة القدم الأردنية ومسابقاتها.
وسبق للأندية في مواسم مضت، تعليق مشاركتها في المسابقات المحلية، لكنها لم تنفذ قرارها، حيث كان الاتحاد الأردني في حينها يؤكد على ضرورة إشهار رابطة الأندية مع إصدار قرار بخصم العقوبات المالية على الفرق


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