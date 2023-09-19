أندية المحترفين تعلق مشاركتها بالدوري

وطنا اليوم:قال رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، ان اندية المحترفين الاردني لكرة القدم اتفقت على تعليق مشاركتها في بطولة الدوري.

وتابع الحوامدة في تصريحات، الثلاثاء، ان الاندية غير قادرة على استكمال الدوري بسبب الاوضاع الصعبة التي تعيشها الاندية.

وأضاف: الاتحاد الاردني غير قادر على دعم الاندية ، وعلى الحكومة ووزارة الشباب تحمل المسؤولية الكاملة.

تصريحات حوامدة جاءت بعد اجتماع عقد في مقر نادي الوحدات لبحث العديد من القضايا التي تهم الأندية وخصوصا المتعلقة بمستحقات الأندية، والعلاقة مع الاتحاد.

وطالبت الأندية الاتحاد ضرورة ايجاد راع للدوري وزيادة المخصصات للأندية