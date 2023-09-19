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شاهد : رونالدو يحقق أمنية طفل إيراني بكى من أجل لقائه

منذ ساعة واحدة
شاهد : رونالدو يحقق أمنية طفل إيراني بكى من أجل لقائه

وطنا اليوم:حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمنية طفل إيراني أثار تفاعلا واسعا الإثنين، عند فشله بمقابلة قائد نادي النصر السعودي لدى وصوله طهران.
وظهر الطفل الإيراني وهو يبكي بشدة، قائلا إنه وبالرغم من قرب منزله من مقر بعثة النصر، إلا أنه وأسرته استأجروا غرفة في ذات الفندق ليتمكن من رؤية رونالدو، بيد أنهم منعوا من ذلك.
وتساءل الطفل الإيراني وهو يبكي “لماذا يمنعنا مدير الفندق من رؤية رونالدو بينما يراه هو”، كاشفا أنه من مشجعي نادي الاستقلال لكنه يتمنى فوز النصر على بيرسوبيلس الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.
وفي وقت لاحق من مساء الإثنين، استدعت إدارة نادي النصر الطفل الإيراني، ليتمكن من تحقيق حلمه بلقاء رونالدو.
وبادل رونالدو الطفل الحديث، فيما كان الأخير لا يزال يعيش الصدمة، قبل أن يحتضنه النجم البرتغالي البالغ من العمر 38 عاما.
وقام الطفل الإيراني بتقليد احتفالية رونالدو الشهيرة “siiiiiii”، ما أثار إعجاب النجم البرتغالي الذي أهداه قميصه، ووقع عليه.
يشار إلى أن جماهير إيرانية غفيرة أثارت تفاعلا واسعا بلحاقها بحافلة نادي النصر للقاء رونالدو، قبيل اللقاء المرتقب الثلاثاء في مستهل مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.
وحرم الاتحاد الآسيوي جماهير بيرسوبيلس من الحضور بسبب أعمال شغب، علما أن المباراة ستقام على ملعب آزادي الشهير في طهران، والذي يتسع لنحو 100 ألف متفرج.
يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي قرر إقامة مواجهات الأندية السعودية والإيرانية بنظام الذهاب والإياب على ملاعب البلدين لأول مرة منذ عام 2016، حيث كانت تقام على ملاعب محايدة

 


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