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المركزي الأردني يطرح أول إصدار سندات خزينة بالدولار

منذ ساعة واحدة
المركزي الأردني يطرح أول إصدار سندات خزينة بالدولار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، أذونات وسندات من الخزينة الأردنية في المزاد، نيابة عن الحكومة.
وأعلن البنك، طرح الإصدار رقم (1) من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة بالدولار الاميركي، وبحجم 235 مليون دولار.
ووفقا للإعلان، فإن تاريخ المزاد سيكون اليوم الثلاثاء التاسع عشر من أيلول/سبتمبر، في حين يكون تاريخ التسوية في 21 من الشهر ذاته.
وللبنك المركزي، قبول الطلبات المقدمة للمزاودة كافة، فيما سيكون أسلوب المزاد، الأسلوب السعري المتعدد، وأعلى سعر فائدة مقبول 7.000% سنويا.
وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي عامين، الموافق 21 من أيلول/سبتمبر 2025.
كما أعلن البنك، طرح الإصدار رقم 5 لعام 2023 من أذونات الخزينة الأردنية بالدولار الأميركي نيابة عن الحكومة، في المزاد السعري.
ويبلغ حج الإصدار، 75 مليون دولار أميركي، وللبنك المركزي قبول الطلبات المقدمة كافة.
وسيكون تاريخ المزاد اليوم الثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر، فيما سيكون تاريخ التسوية 21 أيلول/سبتمبر الجاري.
وسيكون تاريخ استحقاق الأذونات المطروحة، 21 أيلول/سبتمبر من عام 2024.
كما سيكون الحد الأدنى لسعر البيع/أعلى سعر فائدة عائد يمكن قبوله، 93.881/6.500%


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