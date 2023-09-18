بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الإسكان المجاور لحي الحناحنه في بلدية عين الباشا بلاخدمات منذ سنوات و لا احد يجيب

منذ ساعة واحدة
الإسكان المجاور لحي الحناحنه في بلدية عين الباشا بلاخدمات منذ سنوات و لا احد يجيب

وطنا اليوم: ليس بعيداً عن محافظة العاصمه بل بالقرب منها و تحديداً ضمن اختصاص بلدية عين الباشا توجد ٩٦ قطعة ارض سكنيه منظمه سكن ( ج ) بلا خدمات و حتى الاساسيه منها معاناه شديده يعانيها سكان هذه المنطقه التي هي لا تبعد ٢ كم عن شارع الاردن و قبل قرية السليحي معظم قاطني و ساكني هذه المنطقه موظفين و اصحاب حرف و عندهم اطفال على مقاعد الدراسه الشوارع ترابيه و حدث و لا حرج عند بدء موسم الشتاء المعاناه التي يعانيها اصحاب هذه البيوت من عدم التمكن من الوصول للبيوت و حتى بائعي الغاز لا يصلوا هذه البيوت و لا حتى تنكات الماء كونه لا يوجد لا ماء و لا شوارع معبده و لا حتى انارة لاعمدة الكهرباء في هذه المنطقه علماً ان اصحاب هذه البيوت مرخصين و حاصلين على اذن اشغال و حتى عوائد التنظيم مدفوعه بالكامل و البعض الاخر حاصل على امر مباشره و غير قادر على على السكن لان الشوارع ترابيه و في الصيف الاغبرة و الحشرات و الرائحه المنبعثه من العباره الموجوده بالقرب من هذه المنطقه و التي هي تعيد فيك الزمن لما قبل البشريه بالاف السنوات كونها مكشوفه و شبه يومي يوجد افراغ للتنقيه المحيطه فيها على المجرى الذي من المفروض ان لا يكون على هذه الحاله و مع ان المنطقه محيطه لغابة شهيد الاردن الشهيد وصفي التل و محيطها غابه الا انها دون اناره و مخيفه ليلا و مرعبه للسيدات و الاطفال و مع كثرة المراجعات و مطالبة البلديه بتعبيد الشوارع و مع انه هناك حاليا عطاء بتعبيد الشوارع الا ان البلديه غير متكرثه نهائيا بمطالبة الاهالي و الوعود خلف الوعود دون التنفيذ و حتى ابسط الامور من انارة الاعمده ايضا وعود و وعود دون التنفيذ.

 

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:37

وضع حجر الأساس لبنك البذور الوطني

14:21

تجارة عمان: صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا

14:13

2826 وفاة بحوادث السير آخر 5 سنوات في الأردن

14:08

الوحدات للفيصلي: الله والوحدات معكم

14:05

8 ملايين يورو من هولندا لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن

14:03

معرض JOHOME ينطلق 26 أيلول الجاري بدعم من “صناعة عمان”

14:01

الأردنية تلتفت إلى تكريم طلبتها وطلبة الجامعات الأخرى المبدعين ثقافيا .. صور

13:55

كوارث التغير المناخي تضرب عدة مناطق بـ5 قارات

12:53

برعاية وزير السياحة.. كلية فنون الطهي في عمان الأهلية تستضيف مسابقة طهي اللحوم

12:48

المياه: لا يوجد فرق بين الفاتورة الشهرية والربعية من ناحية السعر

12:34

المعارك ينعون االحاج ابراهيم احمد ذيبان الشامان

12:32

النفط يرتفع الى اعلى مستوى منذ نهاية 2022

وفيات
المعارك ينعون االحاج ابراهيم احمد ذيبان الشامانوفيات الاثنين 18-9-2023والدة الزميل عبدالفتاح الكايد في ذمة اللهوفاة دكتور أردني في البوسنةوفيات الأحد 17-9-2023