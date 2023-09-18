الإسكان المجاور لحي الحناحنه في بلدية عين الباشا بلاخدمات منذ سنوات و لا احد يجيب

وطنا اليوم: ليس بعيداً عن محافظة العاصمه بل بالقرب منها و تحديداً ضمن اختصاص بلدية عين الباشا توجد ٩٦ قطعة ارض سكنيه منظمه سكن ( ج ) بلا خدمات و حتى الاساسيه منها معاناه شديده يعانيها سكان هذه المنطقه التي هي لا تبعد ٢ كم عن شارع الاردن و قبل قرية السليحي معظم قاطني و ساكني هذه المنطقه موظفين و اصحاب حرف و عندهم اطفال على مقاعد الدراسه الشوارع ترابيه و حدث و لا حرج عند بدء موسم الشتاء المعاناه التي يعانيها اصحاب هذه البيوت من عدم التمكن من الوصول للبيوت و حتى بائعي الغاز لا يصلوا هذه البيوت و لا حتى تنكات الماء كونه لا يوجد لا ماء و لا شوارع معبده و لا حتى انارة لاعمدة الكهرباء في هذه المنطقه علماً ان اصحاب هذه البيوت مرخصين و حاصلين على اذن اشغال و حتى عوائد التنظيم مدفوعه بالكامل و البعض الاخر حاصل على امر مباشره و غير قادر على على السكن لان الشوارع ترابيه و في الصيف الاغبرة و الحشرات و الرائحه المنبعثه من العباره الموجوده بالقرب من هذه المنطقه و التي هي تعيد فيك الزمن لما قبل البشريه بالاف السنوات كونها مكشوفه و شبه يومي يوجد افراغ للتنقيه المحيطه فيها على المجرى الذي من المفروض ان لا يكون على هذه الحاله و مع ان المنطقه محيطه لغابة شهيد الاردن الشهيد وصفي التل و محيطها غابه الا انها دون اناره و مخيفه ليلا و مرعبه للسيدات و الاطفال و مع كثرة المراجعات و مطالبة البلديه بتعبيد الشوارع و مع انه هناك حاليا عطاء بتعبيد الشوارع الا ان البلديه غير متكرثه نهائيا بمطالبة الاهالي و الوعود خلف الوعود دون التنفيذ و حتى ابسط الامور من انارة الاعمده ايضا وعود و وعود دون التنفيذ.