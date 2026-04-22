اجتماع تنسيقي يناقش الاستعدادات لإقامة مهرجان العقبة الرياضي

وطنا اليوم – امين المعايطه

ناقش اجتماع تنسيقي عقد الاربعاء في مدينة العقبة للشباب الاستعدادات لإقامة مهرجان العقبة الرياضي بنسخته الرابعة والاول لهذا العام، والذي يُقام بالتعاون بين نادي مدينة العقبة للشباب وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة برعاية معالي وزير الشباب الدكتور رائد العدوان ، خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من أيار.

وترأس الاجتماع مدير مدينة العقبة للشباب أحمد الحسن بحضور عدد من موظفي المدينة، واللجان الإشرافية والفنية والتنظيمية والإعلامية، والجهات الداعمة.

وناقش الاجتماع جدول فعاليات المهرجان وآليات التنسيق بين اللجان المختلفة، إضافة إلى الترتيبات الإدارية والفنية، وخطة السلامة العامة، وآليات استقبال المشاركين.

وأكد الحسن أهمية تكاتف الجهود لإنجاح هذا الحدث الرياضي، مشيرًا إلى أن المهرجان يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة تنافسية إيجابية.

وبيّن أن المهرجان سيتضمن 18 لعبة رياضية فردية وجماعية تُقام داخل مرافق المدينة، إلى جانب إدخال ألعاب جديدة تُنظم لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان ومشاركة أعضاء المراكز الشبابية ضمن البرامج التدريبية التي أطلقتها وزارة الشباب بالمراكز الشبابية ، ما يميّز هذه النسخة ويمنحها طابعًا متجددًا مقارنة بالمهرجانات السابقة،ويستهدف المهرجان 1500 لاعب ولاعبة .

وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات التحضيرية، وتوزيع المهام على اللجان المختصة لضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاق المهرجان.