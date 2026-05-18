عوجان يرعى اشهار كتاب “يوميات ساميه”

وطنا اليوم – بالشراكة مع مؤسسة البواسل للانتاج السينمائي.. وضمن نشاطاته المتعددة والمتنوعة اقام الملتقى العراقي للثقافة والفنون في الاردن وبرعاية وحضور وزير الثقافة الاسبق وامين عام حزب البناء الوطني الاردني الدكتور بركات عوجان امسية ثقافية تضمنت حفل اشهار لكتاباً بعنوان “كتاب يوميات سامية” للاديبة الدكتورة سامية الشاعر في قاعة بيت الثقافة والفنون بعمان وقد تضمن الحفل حوارا مع المؤلفة حول منتجها الادبي اجراه المخرج السنمائي سامح المعاني وقد ادار الامسية رئيس الملتقى الصحفي والباحث الفنان ضياء الراوي الذي استهل الامسية بكلمة رحب خلالها براعي الحفل وصاحبة المنتج الادبي المحتفى به وممثلي مؤسسة البواسل بحضور عدد من اعضاء الملتقى واصدقائه وعدد من الكتاب والادباء والفنانين والاعلاميين والمهتمين .

وشهد الحفل أجواءً مميزة وحضورًا لافتًا، تخللته مشاركات فنية موسيقية وثقافية متنوعة، حيث قدم الفنان النجم عمر الصغير بمشاركة الفنان عمر القناص فقرات فنية أضفت أجواءً من الفرح والتألق، كما ألقى الشاعر عبدالله شموط قصيدة نالت إعجاب الحضور، وشاركت الشاعرة الكبيرة وصال الصقار بكلمات وقصائد عبّرت عن أهمية الثقافة والإبداع ودور الكلمة في بناء المجتمع .