كتيبة التدخل السريع المغاوير/61 تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب البريطاني

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:نفذت كتيبة التدخل السريع المغاوير/61، إحدى وحدات لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، اليوم الاثنين، تمريناً مشتركاً مع الجانب البريطاني، بحضور قائد اللواء ومساعد قائد قوة الواجب المشتركة البريطانية في الشرق الأوسط .
وجرى تنفيذ التمرين في ميادين التدريب المخصصة، واشتمل على تطبيقات ميدانية متقدمة في القتال داخل المناطق المبنية، وفق سيناريوهات عملياتية تحاكي بيئات قتالية مختلفة، إضافة إلى تنفيذ رمايات حية بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة واستخدام الطائرات المسيّرة في مهام الاستطلاع والإسناد والسيطرة الميدانية.
ويهدف التدريب إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ المشترك، وتطوير قدرات التعامل مع المواقف العملياتية الطارئة، بما ينسجم مع متطلبات الحروب الحديثة، إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية والميدانية بين الجيشين الصديقين.
ويأتي تنفيذ هذا التدريب ضمن الخطط والبرامج التدريبية المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، بهدف رفع الكفاءة، وتعزيز الجاهزية الميدانية، وترسيخ الشراكات العسكرية وفق أعلى المعايير الاحترافية.


