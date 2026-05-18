وفد من أهالي ماعين يلتقون رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى

وطنا اليوم – التقى رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات في مكتبة بالبلدية اليوم وبحضور مدير الأشغال بالبلدية المهندسة حليمة المصالحة الشوابكة وفداً من أهالي منطقة قضاء ماعين التابعة لبلدية مادبا الكبرى.

ونقل الوفد الى رئيس البلدية احتياجات منطقتهم من فتح وتعببد الشوارع وخلطة اسفلتية لعدد من شوارع المنطقة ومعالجة الحفر والمطبات في العديد من الشوارع وزيادة عدد وحدات الإنارة في المنطقة وزيادة عدد الحاويات ورش المنطقة بالمبيدات الحشرية وزيادة عدد ضاغطات النظافة في المنطقة.

كما طالبوا بوضع بوابات لمداخل مقبرة منشية ماعين والمقبرة الإسلامية القديمة وتفعيل الحراسة عليها من قبل البلدية والاهتمام بالنظافة في هذه المقابر والمقبرة المسيحية.

وتم خلال اللقاء بحث مشروع بناء قاعة متعددة الأغراض في ماعين والتي تقدر كلفة إنشائها ب 300 ألف دينار حيث تم تخصيص الأرض اللازمة لهذه الغاية من قبل مجلس محافظة مادبا/ اللامركزيه.

وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات

اننا ننتظر من مدير منطقة ماعين تزويد البلدية باحتياجاتها من فتح وتعبيد للشوارع والشوارع التي تحتاج لخلطة اسفلتية وترقيع الحفر والمطبات في عدد من شوارع المنطقة إن وجدت حيث ستقوم الأقسام المختصة بزيارة ميدانية للكشف على متطلبات واحتياجات المنطقة.

وأكد المهندس جوينات ضرورة رش المنطقة بالمبيدات الحشرية وضرورة تواجد ضاغطات النظافة بالمنطقة يوماً بعد يوم كما سيتم تزويد المنطقة باحتياجاتها من الحاويات وبراميل النظافة.