بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

واشنطن : سنتفاوض مع إيران عبر القنابل إذا لم تغيّر موقفها

ساعة واحدة ago
واشنطن : سنتفاوض مع إيران عبر القنابل إذا لم تغيّر موقفها

وطنا اليوم:قال مسؤول أميركي كبير، إن الولايات المتحدة ستضطر إلى مواصلة المفاوضات مع إيران “عبر القنابل” إذا لم تغيّر طهران موقفها، في ظل تعثر المحادثات بشأن برنامجها النووي.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي كبير ومصدر مطلع، أن البيت الأبيض يعتبر المقترح الإيراني المحدث للتوصل إلى اتفاق “غير كافٍ”، ولا يمثل تحسنا جوهريا مقارنة بالعروض السابقة.
وبحسب مسؤولين أميركيين، من المتوقع أن يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعا لفريقه الأعلى للأمن القومي في “غرفة العمليات” الثلاثاء، لبحث الخيارات العسكرية.
وقال المسؤول الأميركي إن المقترح الإيراني الأخير، الذي نُقل عبر وسطاء باكستانيين، تضمن “تحسينات شكلية” فقط، موضحا أنه يشمل مزيدا من العبارات المتعلقة بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، لكنه لا يتضمن التزامات تفصيلية بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم أو تسليم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
وأضاف المسؤول: “نحن لا نحرز تقدما كبيرا، ونحن اليوم في مرحلة بالغة الخطورة”، مشيرا إلى أن الضغط يقع على إيران “للاستجابة بالطريقة الصحيحة”.
وتابع: “نحتاج إلى نقاش حقيقي ومتين ومفصل بشأن البرنامج النووي، وإذا لم يحدث ذلك، فستكون المحادثة عبر القنابل”.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن وطهران لا تجريان مفاوضات مباشرة بشأن مضمون الاتفاق، بل محادثات غير مباشرة تهدف إلى التوصل لتوافق حول شكل المفاوضات.
وفيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن موافقة أميركية على تخفيف بعض العقوبات النفطية خلال المفاوضات، قال المسؤول الأميركي إن أي تخفيف للعقوبات “لن يكون مجانا” من دون خطوات مقابلة من إيران.
وكان ترامب قد قال في اتصال مع “أكسيوس” الأحد، إن “الوقت ينفد” بالنسبة لإيران، محذرا من أنها “ستتلقى ضربات أشد بكثير” إذا لم تُبدِ مرونة.
وأبلغ مصدر إيراني كبير رويترز، الاثنين، بأن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المصدر، إن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط، وفق جدول زمني مرحلي.
وأضاف المصدر أن إيران طالبت الولايات المتحدة بمعاودة النظر في كلا الموقفين، مشيرا إلى أن إيران ركزت مجددا في مقترحها الجديد على إنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية.
أما القضايا الأكثر إثارة للجدل، مثل برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، فقد تأجلت إلى جولات لاحقة من المحادثات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:32

عوجان يرعى اشهار كتاب “يوميات ساميه”

21:19

انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الحر الدولي

20:43

تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية من بينها الأردن

20:31

القوات المسلحة تجلي الدفعة 28 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

20:24

وفد من أهالي ماعين يلتقون رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى

20:20

باكستان تنشر 8 آلاف جندي وسربا من الطائرات المقاتلة في السعودية

20:16

كتيبة التدخل السريع المغاوير/61 تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب البريطاني

20:12

جلسة حوارية حول الوضع الاقليمي والدولي وانعكاساته على الأردن والمنطقه

20:03

إطلاق القميص الرسمي لمنتخب النشامى لكأس العالم 2026

20:00

التنمية الاجتماعية و الفوسفات الأردنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز الجفر للخدمات الاجتماعية بمحافظة معان بقيمة 750 ألف دينار

19:53

افتتاح طريق الحاويات الخلفي بعد استكمال أعمال الصيانه

19:37

الأمن…جسر الوطن إلى القلوب

وفيات
وفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلةوفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026