التنمية الاجتماعية و الفوسفات الأردنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز الجفر للخدمات الاجتماعية بمحافظة معان بقيمة 750 ألف دينار

وطنا اليوم:وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات اليوم الاثنين اتفاقية تعاون بين الوزارة و الشركة لتمويل إنشاء وتجهيز مركز الجفر للخدمات الاجتماعية المتكاملة في قضاء الجفر بمحافظة معان بقيمة 750 ألف دينار.
وقالت بني مصطفى إن انشاء مركز للخدمات الاجتماعية المتكاملة في قضاء الجفر بدعم من شركة مناجم الفوسفات الأردنية وبقيمة إجمالية تقدر ب750 ألف دينار يُعد خطوة هامة، ستسهم في تسهيل وصول الفئات المستهدفة إلى الخدمات المطلوبة ويختصر الوقت والجهد عليهم، حيث سيضم مركز للخدمات النهارية الدامجة ووحدة للتدخل المبكر بما يعزز وصول خدمات متخصصة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئة دامجة وآمنة، إضافة الى أن مركز الجفر سيضم مكتبا لخدمات التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، ومركزاً لتنمية المجتمع المحلي، الأمر الذي سيسهم في تمكين وتدريب السيدات والشباب في قضاء الجفر على الأعمال الإنتاجية والحرف اليدوية.
وأكدت بني مصطفى أن الشراكة الوطنية مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية تعكس نموذجاً تكاملياً للمسؤولية المجتمعية، يصب في نهج التنمية والتمكين ويسهم في تسهيل وصول الفئات الأكثر حاجة في كافة أنحاء المملكة إلى الخدمات الاجتماعية المقدمة، مثمنة جهود ودعم الشركة لمبادرات وبرامج الوزارة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام التي تركز على تطوير الخدمات ورفع كفاءتها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مبينةً أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاجتماعية، ويأتي مشروع انشاء مركز الجفر كنموذج قابل للتوسع في عدد من محافظات المملكة لخدمة الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستهدفة.
من جانبه أبدى رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية الدكتور محمد الذنيبات، استعداد الشركة لمواصلة دعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، وتجسيدا لنهجها في الاضطلاع بمسؤوليتها المجتمعية، بما يسهم في تمكين الوزارة من تنفيذ برامجها وخططها التنموية والانسانية، ودعم المبادرات والمشاريع التي تنعكس ايجابا على المجتمعات المحلية وتعزز التنمية المستدامة.
واشار الدكتور الذنيبات الى أن توقيع اتفاقية لدعم انشاء مركز تنموي بقيمة 750 الف دينار، يأتي انسجاما مع دور الشركة الوطني في دعم جهود الحكومة وتعزيز مسارات التنمية والخدمات في مختلف مناطق المملكة، الى جانب استعداد الشركة لتقديم مختلف اوجه الدعم لوزارة التنمية الاجتماعية، وخدمة مناطق البادية في مجالات الرعاية والتمكين والتنمية.
واشاد بجهود وزارة التنمية الاجتماعية ودورها في تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات المستهدفة، مؤكدا الدكتور الذنيبات أن الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في تعزيز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات، وضمان استدامة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية ويجسد قيم التكافل والمسؤولية المشتركة.
وحضر توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة.


