إطلاق القميص الرسمي لمنتخب النشامى لكأس العالم 2026

وطنا اليوم:أطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم القميص الرسمي لمنتخب النشامى لبطولة كأس العالم 2026، تجسيداً للمشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الوطني في المونديال.

ويأتي تصميم القميص الجديد للمنتخب الوطني ليروي قصة هوية أصيلة تضرب جذورها في عمق الزمن، من خلال منظومة بصرية تستلهم رموزاً بارزة في الثقافة الأردنية، بما يعزز حضور الهوية الوطنية على الساحة الكروية العالمية.

ويحتفي القميص الأساسي والاحتياطي برمزية الشماغ الأردني بنقشته الحمراء والبيضاء، بوصفه أحد أبرز رموز الهوية الوطنية التي ارتبطت بالأردنيين في مختلف تفاصيل حياتهم اليومية، وشكّل عبر الزمن رمزاً للفخر والتكريم وعنواناً للعزيمة التي يتميز بها النشامى.

كما يستلهم القميص الثالث تصميمه من السوسنة السوداء، الزهرة الوطنية للأردن، حيث تتداخل فيه درجات البنفسجي والأسود في تكوين بصري يعكس تلاحم الأردنيين وارتباطهم بالطبيعة والإرث الوطني الحي.

وامتد البعد التصميمي ليشمل أرقام وحروف القميص، التي استمدّت من الإرث الحضاري للأنباط وإسهاماتهم في تطوير الكتابة والثقافة، إضافة إلى ما اتسموا به من روح التحدي والإقدام وبناء البترا كحضارة راسخة في صخر الأردن والمنطقة، وهو ما يوازي روح لاعبي المنتخب وعزيمتهم في مشاركتهم التاريخية بكأس العالم 2026.

وفي إطار يجمع بين الإرث والحداثة، تم دمج الأدراج النبطية المنقوشة على جبال الأردن وصخرها في دلالة إلى الارتقاء والطموح والرحلة نحو القمة، مع تقنيات بصرية حديثة مستوحاة من “البكسل” والمكعبات الرقمية، بما يعكس التقاء الأصالة بالتكنولوجيا، والأمس بالغد، ويترجم تطلعات الأجيال الجديدة التي ترى في منتخب النشامى مصدر إلهام في التحدي ومواكبة المستقبل.

وصُمم قميص النشامى بأيدٍ أردنية، حيث أسهمت المصممة دانية اللوزي والمصمم الحروفي حسين الأزعط في تجسيد الهوية الأردنية داخل تفاصيل التصميم، من خلال تحويل الرموز الوطنية والتراثية إلى لغة بصرية معاصرة تعكس عمق الانتماء وروح التحدّي الرياضي، وتبرز ملامح الهوية الأردنية بأسلوب إبداعي حديث.

وتتوفر نسخ القميص بعدة فئات، حيث يبلغ سعر نسخة الجماهير 27 ديناراً، ونسخة اللاعبين 60 ديناراً، فيما تُطرح نسخة اللون الأسود الخاصة بسعر 40 ديناراً.

ويمكن للجماهير الراغبة بشراء القميص الطلب الإلكتروني ( https://kelme-jordan.com/collections/jordan ) على أن يتوفر بعد أسبوع في نقاط البيع المعتمدة، مع إمكانية الشراء والشحن إلى مختلف دول العالم.