جلسة حوارية حول الوضع الاقليمي والدولي وانعكاساته على الأردن والمنطقه

عقدت الجمعية الأردنية للتنمية السياسية،جلسة حوارية تحت عنوان “الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على الأردن والمنطقة”.

استضافت الجلسة، كلاً من سعادة النائب علي سالم الفاضل الخلايله عضو مجلس النواب، وعطوفة اللواء المتقاعد الدكتور تامر المعايطة الخبير الاستراتيجي والأمني.

واتفق المتحدثان على أن إيران باتت تشكل خطراً استراتيجياً حقيقياً على الأمن القومي العربي، من خلال اعتداءاتها المتكررة على عدة دول خليجية وعربية، مشيرين إلى استهدافها للسعودية والكويت والبحرين وقطر وعمان، وضربها للمنشآت النفطية والغازية والمحطات الكهربائية.

وقال النائب علي سالم الفاضل الخلايله:“خطر إيران بات يضاهي خطر الكيان الصهيوني على غزة والضفة الغربية والقدس الشريف”. وبين الآثار المترتبة على الأردن والمنطقة افتصادياً وسياسياً نتيجة السياسات الإيرانية التوسعية والتي أدت إلى تفاقم الأزمة حتى أصبحت صراعاً فاقم من نتائج تلك الآثار.

من جانبه، أكد اللواء المعايطة على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية خلف القيادة الهاشمية لتحصين الجبهة الداخلية، مشيراً إلى ضرورة مواجهة الأخطار السياسية والاقتصادية التي يتعرض لها الأردن من إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي على حد سواء.

كما أبرز الدكتور المعايطة الدور التاريخي الكبير للعشائر الأردنية في بناء السردية الوطنية، والتلاحم الوثيق بين النسيج العشائري والهاشميين في تأسيس وتعزيز الدولة الأردنية.

شهدت الندوة نقاشاً مفتوحاً وحواراً تفاعلياً مع الحضور، حيث تم الرد على العديد من التساؤلات والاستفسارات.