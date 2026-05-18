انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الحر الدولي

وطنا اليوم – انطلقت بالمسرح الرئيس بالمركز الثقافي الملكي في عمان فعاليات مهرجان المسرح الحر الدولي بدورته الحادية والعشرين، بالتزامن مع إقامة الدورة السابعة من مهرجان المسرح الحر الشبابي.

واشتمل حفل الافتتاح الذي رعاه وزير الثقافة مصطفى الرواشدة بحضور أمين عام الوزارة الدكتور نضال الأحمد ونقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح ومدير الإذاعة الأردنية مهند الصفدي وسفيرة الجمهورية التونسية في الأردن مفيدة الزريبي، على عرض افتتاحي بصري عن عمان سلط الضوء على جماليات أحيائها القديمة ومحطة القطارات ووسطها القديم.

وتلا الافتتاح عرض مسرحي فرجوي غنائي بعنوان “دخلك يا زيزفونة” تأليف وإخراج رئيس فرقة المسرح الحر الفنان إياد شطناوي وإنتاج المسرح الحر، شارك فيه عدد من الفنانين من أجيال مختلفة منهم مدير المهرجان الفنان علي عليان والدكتورة رولا جرادات وأريج دبابنة ورامي شفيق ومحمد طه ومعتصم فحماوي ومحمد سميرات وكرم الزواهرة. وتلا ذلك فقرة التكريم حيث سلم الرواشدة يرافقه الدكتور الأحمد والفنان الدكتور الجراح والفنان عليان ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد المراشدة ورئيس فرقة المسرح الحر المخرج شطناوي، دروع المهرجان التكريمية للفنانين حسين الخطيب (نقيب الفنانين الأردنيين الأسبق) ومحمد حلمي وغادة عباسي لما قدموه خلال مسيرتهم الفنية.

وجرى خلال الحفل عرض مسرحية من المسار الشبابي”الخياطتان” للمخرجة سارة أبو السعود على مسرح محمود أبو غريب في المركز، بحضور عدد من الفنانين والضيوف العرب من فلسطين وسوريا ولبنان ومصر والسعودية وسلطنة عُمان.

ويعرض المهرجان الذي يستمر 6 أيام أعمالا مسرحية محلية وعربية من بينها المسرحية الأردنية “سراب” للمخرج المعتمد المناصير، والمسرحية التونسية “هوما” للمخرجة سيرين قنون، والعرض الفلسطيني “غضب الجدات” للمخرجة ماشا سمعان، إلى جانب المسرحية اللبنانية “الحبل” للمخرج هشام زين الدين، والمسرحية المغربية “عرس الدم” للمخرج ياسين أحجام.

وسيشارك في المسار الشبابي عروض محلية هي مسرحيات؛ “المغنية الصلعاء” للمخرج كامل الشاويش، و”الباب” للمخرج حسن المراشدة، و “الطائرة الورقية” للمخرج أحمد معاليقي، و “ترويض الشرسة” للمخرجة شمس العامري، و “التماثيل الزجاجية” للمخرجة آية الخطيب، و “ضوء” للمخرجة ريتا عكروش.

وسيشهد المهرجان خلال فعالياته لقاءات مفتوحة، حيث يستضيف اللقاء الأول الفنانين السوريين نانسي خوري ووسيم قزق بإدارة الفنانة مرام أبو الهيجاء، فيما يستضيف اللقاء الثاني الفنان السوري فارس الحلو بإدارة رلى الهباهبة، إضافة الى ورش تدريبية متخصصة في تقنيات التمثيل يقدمها الفنان وسيم قزق، وتتناول تطوير أدوات الأداء المسرحي وأساليب التعبير الجسدي على خشبة المسرح، في إطار دعم الطاقات الشابة وصقل مهاراتها الفنية.

وتتنافس الفرق المسرحية المشاركة ضمن المسار الشبابي على الفوز بمجموعة من الجوائز القيمة، وهي؛ ذهبية وفضية المسرح الحر لأفضل عرض مسرحي متكامل، والأداء الفردي لنيل ذهبية الفنان ياسر المصري لأفضل ممثل وذهبية الفنانة رناد ثلجي لأفضل ممثلة.

كما يمنح المهرجان ذهبية المسرح الحر لأفضل سينوغرافيا وذهبية الفنان سمير خوالدة لأفضل مخرج مسرحي، انتهاء بجائزة لجنة التحكيم الخاصة التي تُمنح تقديراً للإبداع الاستثنائي.