برعاية وزير البيئة.. الجامعة الألمانية الأردنية تطلق مبادرة “نحو أردن نظيف”

وطنا اليوم – برعاية معالي وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أطلقت الجامعة الألمانية الأردنية، ممثلةً بعمادة شؤون الطلبة، مبادرة “نحو أردن نظيف”، بحضور ممثلين عن المؤسسات الرسمية المعنية بالشأن البيئي، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة، وذلك في إطار تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة والعمل التطوعي لدى الشباب.

وأكد الوزير سليمان، خلال رعايته الفعالية، أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا للشراكة الفاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، وتعكس وعيًا متقدمًا بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة تعتز بدعم هذه المبادرات النوعية التي تسهم في بناء ثقافة مجتمعية قائمة على المسؤولية والوعي.

وقال سليمان: “إن ما نشهده اليوم من مبادرات طلابية ومشاريع بيئية يؤكد أن الشباب الأردني يمتلك الوعي والإرادة لإحداث التغيير الإيجابي، وهو ما يدفعنا في وزارة البيئة إلى مواصلة دعم البرامج التوعوية والمبادرات الريادية التي تتيح للشباب المشاركة الفاعلة في صياغة وتنفيذ الحلول البيئية المستدامة.”

وأضاف أن مبادرة “نحو أردن نظيف” تنسجم بشكل مباشر مع البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، والتي أُطلقت ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز العمل البيئي الميداني ونشر ثقافة النظافة والمسؤولية المجتمعية.

وأشار سليمان إلى أن نجاح البرنامج التنفيذي يعتمد على تكامل الأدوار والشراكات الحقيقية بين مختلف المؤسسات، مؤكدًا أن الجامعات تمثل بيئة حاضنة للابتكار ومنصة لإعداد قيادات شبابية قادرة على قيادة التغيير وترسيخ الثقافة البيئية المستدامة.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي أن الجامعة تضع قضايا الاستدامة والبيئة ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وتسعى إلى إعداد جيل واعٍ قادر على إحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال المبادرات الطلابية النوعية.

وقال الحلحولي إن النظافة مسؤولية جماعية وثقافة يومية يجب ترسيخها بين الشباب، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي انسجامًا مع البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وبما يعكس أهمية تكامل أدوار المؤسسات التعليمية والرسمية والمجتمعية في تعزيز السلوك البيئي الإيجابي.

بدورها، أكدت عميدة شؤون الطلبة الدكتورة فرح الأطرش أهمية المبادرة في تعزيز مشاركة الطلبة في القضايا الوطنية والبيئية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والاستدامة البيئية لدى الشباب.

وتضمّن برنامج الفعالية عرضًا حول البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، إلى جانب عرض فيديو لمشاريع ومبادرات طلابية في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، إضافة إلى استعراض أفكار طلابية مبتكرة قدّمت حلولًا عملية للتحديات البيئية.

واختُتمت الفعالية بجلسة حوارية جمعت وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، وعميدة شؤون الطلبة الدكتورة فرح الأطرش، ، إلى جانب ممثل الإدارة الملكية لحماية البيئة، أدارها رئيس نادي الاستدامة في الجامعة الطالب يمان غزلان ، حيث ناقش المشاركون دور الشباب في حماية البيئة وتعزيز الممارسات المستدامة، مؤكدين أهمية استمرار المبادرات البيئية الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا واستدامة.

وعلى هامش الفعالية، رعى وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان حملة نظافة شاملة في منطقة الفيصلية بمحافظة مادبا، بمشاركة واسعة من المؤسسات الرسمية والمجتمعية، شملت محافظة مادبا، ومديرية قضاء الفيصلية، وبلدية مادبا، ووزارات الأشغال العامة والتربية والزراعة والأوقاف والسياحة والثقافة، إلى جانب الشرطة المجتمعية، والإدارة الملكية لحماية البيئة، والشرطة السياحية، والجامعة الألمانية الأردنية، إضافة إلى شركة EFS لخدمات إدارة المنشآت، وشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، وعدد من الناشطين الاجتماعيين ووجهاء المنطقة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة البيئة المستمرة لتنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، وضمن محاور الخطة الوطنية للتوعية البيئية، بهدف نشر وترسيخ المفاهيم البيئية بين مختلف شرائح المجتمع، وتشجيع المواطنين على المحافظة على نظافة الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والمواقع الأثرية والسياحية، والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، وصولًا إلى تحقيق شعار “نحو أردن أنظف”.