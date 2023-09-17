العقبة: تركّيب علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحرية

وطنا اليوم:قامت كوادر محمية العقبة البحرية بتركيب علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحرية في المحمية البحرية، حيث تم التنفيذ في منطقة شاطئ مركز زوار المحمية البحرية بتركيب وتحديد مناطق الاستخدام الخاصة بالسباحة.

ويستمر العمل بتركيب العلامات لحين تغطية كافة المناطق الشاطئية داخل المحمية البحرية لتشمل؛ تحديد مناطق السباحة، وتحديد مناطق القوارب، وتحديد مناطق الغوص وبعض مداخل الغوص الشاطئية، وتحديد حدود المحمية البحرية.

وتأتي أهمية تحديد مناطق الإستخدام في محمية العقبة البحرية لضمان السلامة العامة لمستخدمي مناطق المحمية البحرية بالإضافة لإدارة وتنظيم كافة الأنشطة البحرية وبما يضمن الحفاظ على استدامة الموارد والأنظمة البيئة البحرية.

وقدمت محمية العقبة البحرية، الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي – مكتب الأردن والحكومة النرويجية الداعم لمحمية العقبة البحرية وللمنفذ لهذا الدعم أيضا مكتب الأمم المتحدة الإنمائي-الأردن على جهودهم في تنفيذ برامج المحمية البحرية المختلفة