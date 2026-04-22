السعودية: استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا عبر الأردن وسوريا قريباً

22 دقيقة ago
وطنا اليوم:توقع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا، مروراً بالأردن وسوريا، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وقال الجاسر، إن هذا المشروع من شأنه أن يعزز التكامل الإقليمي، ودعم حركة التجارة، وتطوير منظومة النقل البري المستدام بين دول المنطقة.
وأضاف وزير النقل السعودي، أن الشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة تمتد حالياً إلى الحدود الأردنية عبر منفذ الحديثة، مما يجعلها نقطة ارتكاز استراتيجية للتوسع المستقبلي نحو الربط الإقليمي والدولي.
وفي مارس الماضي، أعلن الجاسر عن تدشين مبادرة المسارات اللوجيستية في ميناء جدة الإسلامي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرار تدفق التجارة في البحر الأحمر والخليج العربي، في ظل التحولات التي يشهدها قطاع النقل البحري في المنطقة.
وقال وزير النقل السعودي، في مقابلة مع “العربية Business”، إن موانئ وممرات المملكة تعمل بشكل متكامل لضمان استمرار التجارة الإقليمية وتسهيل حركة البضائع بين دول المنطقة.
وأوضح أن السعودية فعّلت ممرات لوجيستية بديلة وتعاملت بسرعة مع التحولات الراهنة، مشيرًا إلى وجود مرونة تشغيلية في التنقل بين موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر لضمان انسيابية حركة التجارة.
وأضاف أن السعودية تمتلك طاقة استيعابية كبيرة في موانئ البحر الأحمر، التي يمكنها استقبال أكثر من 17 مليون حاوية سنويًا، مؤكدًا أن هذه الموانئ تلعب دورًا محوريًا في استقبال الحاويات المحوّلة من دول الخليج.
وأشار الجاسر إلى أن الحكومة عملت على ربط موانئ البحر الأحمر بمسارات لوجيستية تمتد إلى دول الخليج، مما يعزز من قدرة السعودية على أن تكون مركزًا إقليميًا لإعادة توجيه الشحنات وتسهيل التجارة.
كما أكد أن العمل جرى تكثيفه في موانئ الساحل الغربي لرفع جاهزيتها، لافتًا إلى أن مطارات السعودية مفتوحة أمام طائرات الدول الشقيقة بما يدعم حركة النقل والتجارة في المنطقة.
وشدد الجاسر على أن السعودية تمتلك خبرة كبيرة في إدارة الأزمات والتعامل مع التطورات الجيوسياسية، مما يمكّنها من الحفاظ على استقرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد في المنطقة.


