الشواربة: منظومة الرقابة الإلكترونية ليست اختراعًا جديدًا ولا تقتصر على المخالفات

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة أمانة عمّان، يوسف الشواربة، الأربعاء، إن منظومة الرقابة الإلكترونية في المدينة ليست اختراعا جديدا وهي تشمل جوانب عدة منها مخالفات السير.

واضاف أن منظومة الرقابة جزء من نظام متكامل لإدارة المدينة، ولا تقتصر على ضبط المخالفات المرورية، بل تشمل تعزيز السلامة العامة ومراقبة الخدمات، مؤكدًا أن هذه الأنظمة تسهم في الحد من الحوادث.

وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المواطنين وتحسين جودة الحياة في العاصمة، داعيًا إلى الالتزام بقواعد السير بما يحقق السلامة للجميع.

وتساءل الشواربة “لما لا مخالفات السير ؟ إن كنا نسطيع ضبط سلوكنا كمواطنين وهذا موجود بكل مدن العالم”.

وأكد أن الرادارات ليست جديدة وموجودة منذ سنوات في عمان وتساء الشواربة هل ضبط السرعة التي تؤدي لقتل الانسان تضيق على المواطن؟ وهل الوقوف بشكل يعيق الطريق يضيق على المواطن؟

وكانت أمانة عمّان الكبرى قد بدأت، اعتبارًا من الأحد، تشغيل رادارات ضبط المخالفات المرورية في عدد من الشوارع الرئيسة ضمن حدودها، وذلك في إطار سعيها لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.

وأكد أن الرقابة الإلكترونية أسهمت في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة تزيد على 12%.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على حياة المواطنين وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث، داعيًا إلى الالتزام بقواعد السير بما يحقق سلامة الجميع.

وقال الشواربة، ، إن جميع الخدمات التي توفرها أمانة عمّان متاحة إلكترونيًا، ويبلغ عددها 143 خدمة.

وأضاف أن هذه الخدمات بحاجة إلى تطوير وإعادة هندسة للإجراءات، ولتلك الغاية تم طرح عطاء من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن الأمانة توفر 4 خدمات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى 18 خدمة تُقدَّم دون تدخل بشري.

وأشار إلى أهمية تطوير الخدمات الإلكترونية بشكل مستمر.