رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون

مشاريع المبادرات الملكية تجسيداً للرؤية الملكية في تحسين حياة المواطنين

وطنا اليوم – في إطار المتابعة الميدانية الحثيثة والمستمرة لمشاريع المبادرات الملكية السامية في مختلف محافظات المملكة، قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية في محافظة عجلون، شملت افتتاح وتفقد عدد من مشاريع المبادرات الملكية.

ويأتي إنشاء هذه المشاريع تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء المحافظة، سعياً للارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي.

استهل العيسوي جولته، بحضور محافظ عجلون نايف الهدايات والمدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح ورئيس لجنة بلدية العيون زهير أبو زعرور، بافتتاح القاعة متعددة الأغراض في منطقة أوصرة التي جاء انشاؤها بهدف توفير مكان مناسب ومجهز لخدمة أبناء المجتمع المحلي في مناسباتهم المختلفة وإقامة الفعاليات الاجتماعية والثقافية والاحتفالات الوطنية وغيرها، حيث كان أبناء المنطقة يواجهون مشقة واعباء مالية كبيرة نتيجة افتقار المنطقة لوجود مثل هذه القاعات، مما كان يضطرهم لاستئجار القاعات خارج المنطقة او تجهيز مواقع خير مناسبة لإقامة هذه النشاطات والمناسبات.

وجال العيسوي في مرافق القاعة التي تتبع لبلدية العيون واطلع على التجهيزات والاثاث التي تم تزويدها به، مؤكداً على ضرورة توفير الاستدامة لها لكي تبقى متاحة للجميع وفق الغاية والاهداف التي أنشأت من اجلها.

وفي ذات المنطقة، افتتح العيسوي ملعب كرة القدم الخماسي المجاور للقاعة والذي تم إنشاؤه من خلال المبادرات الملكية بالتزامن مع مبنى القاعة، بهدف خدمة قطاع الشباب في المنطقة، مؤكداً أهمية هذه المنشآت في رعاية المواهب الشبابية وتوفير بيئات رياضية آمنة.

من جهتهم، عبر أبناء المنطقة عن بالغ شكرهم وامتنانهم لجلالة عبدالله الثاني، مثمنين هذه المبادرة التي تشكل محطة مهمة لخدمة أبناء المنطقة في مختلف المجالات. حيث أطلقوا عليها اسم قاعة “الوفاء” تقديرا ووفاء منهم لجلالة الملك، مشيرين إلى أن المبادرات الملكية باتت محطات مضيئة في مختلف محافظات المملكة.

وقدموا التهنئة والتبريك لجلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة يوم العلم وبجميع المناسبات الوطنية.

وفي منطقة كفرنجة، وتأكيداً على أهمية توفير السكن المناسب للأسر الأشد حاجة، تفقد العيسوي، بحضور محافظ عجلون، سير العمل في مشروع إنشاء مساكن الأسر العفيفة، والتي يأتي تنفيذها ضمن مشروع انشاء (17) وحدة سكنية من خلال المبادرات الملكية موزعة على عدة مناطق بالمحافظة حسب أولويات وزارة التنمية الاجتماعية.

واطلع العيسوي على خلال الجولة داخل مرافق المشروع على تقدم سير العمل بالمشروع ونسب الإنجاز التي بلغت حوالي 80% مؤكدا على ضرورة الإسراع في إنجازها لضمان تسليم هذه المساكن لمستحقيها في الوقت المحدد، تنفيذاً للرؤية الملكية السامية التي تضع كرامة المواطن وتحسين مستوى معيشته فوق كل اعتبار.

وتجدر الإشارة الى انه قد تم الإعلان عام 2022 عن انشاء 1300 وحدة سكنية جديدة في مختلف المحافظات والبوادي منها 100 وحدة سكنية في محافظة عجلون يجري تنفيذها على عدة مراحل.

واختتم رئيس الديوان الملكي جولته في منطقة عنجرة بتفقد مشروع صيانة وإعادة تأهيل وتأثيث المباني التابعة لـ “كنيسة سيدة الجبل” و “بيت مريم العذراء أم الرجاء لإيواء الأيتام”، والتي تُنفذ بتوجيهات ملكية مباشرة.

واطلع العيسوي على شرح مفصل حول الأعمال الإنشائية وأعمال الصيانة الشاملة التي خضعت لها هذه المرافق، ونسب الإنجاز، مؤكداً أن المبادرات الملكية تولي اهتماماً خاصاً بالمواقع الدينية، خاصة وأن كنيسة سيدة الجبل تعتبر إحدى مواقع الحج المسيحي المعتمدة عالمياً؛ الأمر الذي يكرّس مكانتها كمركز استراتيجي للسياحة الدينية على الخارطة المحلية والدولية، ووجهة روحية متكاملة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، كما أنها تقوم بدور انساني واجتماعي في خدمة المجتمع المحلي من خلال بيت إيواء الايتام.

وفي تصريحات صحفية، أكد العيسوي أن افتتاح وتفقد هذه المشاريع اليوم في محافظة عجلون يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، واستجابة مباشرة لمطالب وأولويات المواطنين التي طُرحت خلال اللقاءات التواصلية لجلالة الملك عبدالله الثاني مع أبناء المحافظة.

وأوضح أن هذه المشاريع تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات النوعية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن عمليات الدراسة والتنفيذ تتم بتنسيق متكامل مع المؤسسات الوطنية المعنية، بما يضمن انسجامها مع الخطط التنموية الشاملة.

وشدد العيسوي على أن المبادرات الملكية مستمرة في عطائها، ترجمةً للرؤية السامية التي تضع المواطن الأردني وتحسين ظروفه المعيشية أولوية، مؤكداً أن جلالة الملك يركز دائماً على النهج الميداني والمتابعة الحثيثة لمراحل الإنجاز؛ لضمان تسريع وتيرة العمل كي يلمس المواطنون الأثر الإيجابي والمباشر لهذه المبادرات في حياتهم اليومية.