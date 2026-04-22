ترامب: من الممكن استئناف المفاوضات مع طهران في الأيام المقبلة

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، في تبادل رسائل مع صحيفة “نيويورك بوست”، إنه “من الممكن” استئناف المحادثات مع إيران في الأيام المقبلة.

وردا على سؤال للصحيفة بشأن احتمال عقد مفاوضات حلال “36 إلى 72 ساعة”، أي قبل حلول يوم الجمعة، قال ترامب “هذا ممكن”.

وكان ترامب أعلن الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار، لإتاحة المجال للتوصل إلى اتفاق مع إيران، من دون أن يحدد مهلة جديدة