أورنج الأردن تمكّن 40 طالباً عبر مركز أورنج الرقمي للتعليم

3 ساعات ago
وطنا اليوم:في إطار التزامها بدعم الشباب وتمكينهم بالمهارات الرقمية والمهنية، نظّمت أورنج الأردن من خلال مركز أورنج الرقمي للتعليم زيارة ميدانية وورشة عمل متكاملة استهدفت طلبة الهندسة من مختلف الجامعات والخلفيات الأكاديمية. وجاءت هذه المبادرة بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، بهدف إعداد الطلبة وتأهيلهم بصورة عملية وشاملة للتقدّم لشهادة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP).
وشارك في الورشة 40 طالبة وطالب، حيث تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بالشهادة، من أبرزها استراتيجيات التحضير، والموارد الدراسية الموصى بها، إلى جانب إرشادات متخصصة لمساعدة الطلبة على اختيار المسار الأنسب لكل تخصص هندسي. وقد قدّم الورشة نخبة من خريجي مختبر التصنيع الرقمي الذين أصبحوا اليوم خبراء ومحترفين في مجالاتهم.
كما رحّب فريق عمل أورنج الأردن بالطلبة من خلال تقديم عرض تعريفي استعرض قصص نجاح سابقة ومشاريع مبتكرة تم تطويرها داخل المختبر، إضافة إلى تسليط الضوء على البرامج والفرص المتاحة لدعمهم في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، في خطوة تهدف إلى إلهام الطلبة وتجسيد التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية وإحداث أثر إيجابي على المجتمع.
24 ساعة
21:18

كلمة قالها ملك عظيم … أغلقت كل باب للشك: “الأردن بخير ورح يظل بخير”

20:39

جيل بلا سجائر.. بريطانيا تقر حظرا تاريخيا يمتد مدى الحياة

20:29

الإنفاق الرأسمالي يرتفع 60.4% حتى نهاية شباط

20:24

18 إصابة بحادث تدهور باص كوستر على طريق الشونة الشمالية

20:03

إسرائيل تعرقل وصول فرق الإنقاذ إلى صحافية مصابة في جنوب لبنان

19:52

وزير التربية: تزويد كافة مدارس الأردن بالإنترنت العام المقبل

19:50

بين ظاهر الجراح وحقيقة الوقائع

19:26

مشوقة ب 42سؤالاً نيابياً يضع وزارة الصحة والمجلس الطبي تحت المجهر النيابي

19:19

الشواربة: منظومة الرقابة الإلكترونية ليست اختراعًا جديدًا ولا تقتصر على المخالفات

19:14

رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون

19:14

ترامب: من الممكن استئناف المفاوضات مع طهران في الأيام المقبلة

16:54

وفاة جندي فرنسي ثان من قوات اليونيفيل في لبنان

وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله