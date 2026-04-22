أورنج الأردن تمكّن 40 طالباً عبر مركز أورنج الرقمي للتعليم

وطنا اليوم:في إطار التزامها بدعم الشباب وتمكينهم بالمهارات الرقمية والمهنية، نظّمت أورنج الأردن من خلال مركز أورنج الرقمي للتعليم زيارة ميدانية وورشة عمل متكاملة استهدفت طلبة الهندسة من مختلف الجامعات والخلفيات الأكاديمية. وجاءت هذه المبادرة بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، بهدف إعداد الطلبة وتأهيلهم بصورة عملية وشاملة للتقدّم لشهادة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP).

وشارك في الورشة 40 طالبة وطالب، حيث تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بالشهادة، من أبرزها استراتيجيات التحضير، والموارد الدراسية الموصى بها، إلى جانب إرشادات متخصصة لمساعدة الطلبة على اختيار المسار الأنسب لكل تخصص هندسي. وقد قدّم الورشة نخبة من خريجي مختبر التصنيع الرقمي الذين أصبحوا اليوم خبراء ومحترفين في مجالاتهم.

كما رحّب فريق عمل أورنج الأردن بالطلبة من خلال تقديم عرض تعريفي استعرض قصص نجاح سابقة ومشاريع مبتكرة تم تطويرها داخل المختبر، إضافة إلى تسليط الضوء على البرامج والفرص المتاحة لدعمهم في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، في خطوة تهدف إلى إلهام الطلبة وتجسيد التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية وإحداث أثر إيجابي على المجتمع.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo