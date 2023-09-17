تشكيلة مثيرة لفريق كرة قدم في الأردن

وطنا اليوم:شهدت تشكيلة نادي كفرسوم لكرة القدم والناشط في دوري الدرجة الأولى ، تواجدا شبه كامل لأبناء عشيرة عبيدات.

وفي مباراته الأخيرة يوم الأربعاء الماضي ضمن دوري الدرجة الأولى والتي انتهت بفوزه على فريق عالية بنتيجة 1/0 ، ضمت تشكيلة الفريق 10 لاعبين في التشكيلة الأساسية من عشيرة عبيدات ، بالإضافة لكون المدير الفني للفريق من أبناء العشيرة ذاتها.

ومازح ناشطون إدارة النادي مطالبين منهم باستبدال المدير الرياضي للفريق بأحد أبناء عشيرة عبيدات.

وتعتبر عشيرة عبيدات من اكبر عشائر منطقة الكفارات ، ويقطنون بشكل رئيسي في كفر سوم ويبلا وحبراص.

اما نادي كفر سوم فتأسس عام 1973 مقره في كفر سوم ، وفي النادي عديد الأنشطة منها كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة والعاب القوى وتنس الطاولة ، ويعتبر فريق كرة اليد من اهم فرق الدرجة الأولى في اللعبة