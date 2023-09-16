المنتخب الوطني يفوز بالميدالية البرونزية للكرة الطائرة الشاطئية

وطنا اليوم: ظفر المنتخب الوطني (أ) للكرة الطائرة الشاطئية، بالميدالية البرونزية لبطولة سوريا الدولية الودية، التي اختتمت اليوم السبت، في مدينة اللاذقية بمشاركة سبعة منتخبات.

وجاء فوز المنتخب الوطني (أ) بعد تغلبه على المنتخب الوطني (ب) بنتيجة شوطين مقابل شوط، في المباراة التي جمعتهما اليوم لتحديد المركز الثالث.

وكان المنتخبان الوطنيان تأهلا إلى الدور قبل النهائي بعد أن قدما أداء جيدا ونتائج مميزة في دور المجموعات.

وضم المنتخب الوطني (أ) اللاعبين: أحمد العواملة، وراشد العلوان، بينما ضم المنتخب الوطني (ب) اللاعبين: ياسر مجاهد، وخالد أبو مشرف.