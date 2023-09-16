بعض سكان عمان الشرقية شعروا بها والمرصد ينفي : لاشيء يدعوا للقلق

وطنا اليوم – نفى مرصد الزلازل الأردني تسجيل هزة أرضية أو أي حدث زلزالي فجر السبت في مناطق بعمان الشرقية.

وقال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان “وردنا ومنذ أكثر من ساعة ومن عدة أماكن بإحساس بهزة في مناطق عمان الشرقية .. وبحسب تسجيلات المرصد لا يوجد أي حدث زلزالي”.

وأضاف “لا يوجد أي شيء يدعو للقلق”، في الوقت الذي تداول فيه مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود هزة أرضية وقد شعورا بها، الأمر الذي سبب إرباكا.

وكان سويدان في وقت سابق بأن مرصد الزلازل الأردني يقوم كغيره من مراصد الزلازل العالمية برصد الأحداث الزلزالية على مدار الساعة.

وأوضح أن آخر نشاط زلزالي سجله مرصد الزلازل الأردني سُجل في 28 آب/ أغسطس، حيث سجلت هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر، شمال شرق مدينة ذيبان في محافظة مأدبا، وقعت على عمق 7 كلم، ويعد من الزلازل الضعيفة والتي قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من موقع الزلزال.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من 20 محطة لرصد الحركة الزلزالية موزعة في معظم المدن الرئيسية والمناطق والمنشآت الاستراتيجية في الأردن، حيث تقوم بتسجيل النشاط الزلزالي ومن ثم نقوم بتحليله واستخراج النتائج