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ألاتحاد الأردني للبريدج ينهي إستعداداته للمهرجان الدولي الأربعين

منذ 21 ثانية
ألاتحاد الأردني للبريدج ينهي إستعداداته للمهرجان الدولي الأربعين

وطنا اليوم – أنهى الإتحاد الأردني للبريدج إستعداداته لأقامة المهرجان الدولي الأربعون والذي سيقام من 27/9 – 2/10 في فندق W (دبليو) عمان بمشاركة لاعبين من حوالي اثنا عشرة دولة عربية واجنبية.

ويتميز المهرجان لهذا العام بتقدم كأس المرحوم سمو الأمير زيد ابن شاكر طيب الله ثراه لفئة الفرق ، حيث كان سموه وعقيلته السيدة نوزد شاكر من الداعمين المميزين لهذه الرياضة الذهنية.

ويتضمن المهرجان مباريات لفئات الفردي والفردي المزدوج والفرق ، كما يتضمن بعض الفعاليات السياحية للمشاركين من ضيوف المملكة ، وذلك بدعم من هيئة تنشيط السياحة وعدد من الشركات والافراد.

ويضم الإتحاد المحامي رمزي القسوس رئيس مجلس إدارة الإتحاد الأردني للبريدج أمل فاخوري (نائباً للرئيس)؛ عائدة أبو جابر (أمين السر)؛ عبد الله العجلوني (أميناً للصندوق)؛ والأعضاء:جوان هلسة؛ مروان غانم وسليفي سكجيان.


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