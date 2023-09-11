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هذه اغلى اندبة العالم

منذ ساعة واحدة
هذه اغلى اندبة العالم

 

وطنا اليوم –  سيطرت الأندية الكبرى فى الدوري الإنجليزي الممتاز على قائمة أغلى 10 أندية فى مختلف أنحاء العالم وذلك خلال الفترة الحالية، بحسب شبكة ” transfermarkt” العالمية. وتواجدت 6 أندية إنجليزية فى قائمة أغلى 10 أندية من ناحية القيمة التسويقية فى الدوريات العالمية المختلفة، وهم: مانشستر سيتى، أرسنال، ليفربول، مانشستر يونايتد، تشيلسى، وتوتنهام، مقابل ناديين من الليجا، وممثل وحيد للبوندزليجا ومثله من الدوري الفرنسي، بينما شهدت القائمة غياب الأندية الإيطالية. ويتصدر فريق مانشستر سيتى ترتيب أغلى 10 أندية فى العالم خلال الوقت الحالى، حيث بلغت قيمته التسويقية 1.18 مليار يورو، يليه أرسنال وصيفا بـ1.09 مليار يورو، فيما يأتي فريق باريس سان جيرمان في المركز الثالث بقيمة 1.08 مليار يورو. وجاء ترتيب أغلى 10 أندية فى العالم كالتالى.. 1- مانشستر سيتى – 1.18 مليار يورو 2- أرسنال – 1.09 مليار يورو 3- باريس سان جيرمان – 1.08 مليار يورو 4- ريال مدريد – 991 مليون يورو 5- تشيلسى– 925.5 مليون يورو 6- بايرن ميونخ – 897 مليون يورو 7- مانشستر يونايتد – 882 مليون يورو 8- ليفربول – 827 مليون يورو 9- برشلونة – 814 مليون يورو 10- توتنهام – 689 مليون يورو


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