وطنا اليوم:استقبل ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في مكتبه بقصر الحسينية الإعلامي الرياضي واليوتيوبر محمد عدنان.
وبحسب ما نشر عدنان عبر صفحاته على مواقع التواصل ، كشف ولي العهد عن اهتماماته الكروية ، وانه مشجع لنادي برشلونة.
وكتب عدنان : وأخذنا حوار شبابي بحت في عالم كرة القدم الجميل وصناعة المحتوى الهادف وكل ما يخص الشباب العربي .
واردف : واكتشفت كم هو متابع ملم بتفاصيل كرة القدم وعلى فكرة سمو الأمير الحسين مشجع برشلوني قوي جداً .
وأضاف عدنان : كان حديثا ممتعاً بسيطاً بعيداً عن التكلف !
وتابع : وقد أضفى سموه على اللقاء مزيجاً من الحماسة واللطافة والحكمة والهيبة والظرافة والتواضع .
واردف : أحمد الله تعالى وأشكر سمو الأمير الحسين ولي العهد داعياً الله تعالى له بدوام السؤدد وموفور الصحة وكامل التوفيق وأن يحفظ الله الأردن ملكاً وحكومة وشعباً
ولي العهد يكشف لمحمد عدنان عن ناديه المفضل
وطنا اليوم:استقبل ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في مكتبه بقصر الحسينية الإعلامي الرياضي واليوتيوبر محمد عدنان.