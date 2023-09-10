ولي العهد يكشف لمحمد عدنان عن ناديه المفضل

وطنا اليوم:استقبل ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في مكتبه بقصر الحسينية الإعلامي الرياضي واليوتيوبر محمد عدنان.

وبحسب ما نشر عدنان عبر صفحاته على مواقع التواصل ، كشف ولي العهد عن اهتماماته الكروية ، وانه مشجع لنادي برشلونة.

وكتب عدنان : وأخذنا حوار شبابي بحت في عالم كرة القدم الجميل وصناعة المحتوى الهادف وكل ما يخص الشباب العربي .

واردف : واكتشفت كم هو متابع ملم بتفاصيل كرة القدم وعلى فكرة سمو الأمير الحسين مشجع برشلوني قوي جداً .

وأضاف عدنان : كان حديثا ممتعاً بسيطاً بعيداً عن التكلف !

وتابع : وقد أضفى سموه على اللقاء مزيجاً من الحماسة واللطافة والحكمة والهيبة والظرافة والتواضع .

واردف : أحمد الله تعالى وأشكر سمو الأمير الحسين ولي العهد داعياً الله تعالى له بدوام السؤدد وموفور الصحة وكامل التوفيق وأن يحفظ الله الأردن ملكاً وحكومة وشعباً