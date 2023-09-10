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ولي العهد يكشف لمحمد عدنان عن ناديه المفضل

منذ 5 ساعات
ولي العهد يكشف لمحمد عدنان عن ناديه المفضل

وطنا اليوم:استقبل ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في مكتبه بقصر الحسينية الإعلامي الرياضي واليوتيوبر محمد عدنان.
وبحسب ما نشر عدنان عبر صفحاته على مواقع التواصل ، كشف ولي العهد عن اهتماماته الكروية ، وانه مشجع لنادي برشلونة.
وكتب عدنان : وأخذنا حوار شبابي بحت في عالم كرة القدم الجميل وصناعة المحتوى الهادف وكل ما يخص الشباب العربي .
واردف : واكتشفت كم هو متابع ملم بتفاصيل كرة القدم وعلى فكرة سمو الأمير الحسين مشجع برشلوني قوي جداً .
وأضاف عدنان : كان حديثا ممتعاً بسيطاً بعيداً عن التكلف !
وتابع : وقد أضفى سموه على اللقاء مزيجاً من الحماسة واللطافة والحكمة والهيبة والظرافة والتواضع .
واردف : أحمد الله تعالى وأشكر سمو الأمير الحسين ولي العهد داعياً الله تعالى له بدوام السؤدد وموفور الصحة وكامل التوفيق وأن يحفظ الله الأردن ملكاً وحكومة وشعباً


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