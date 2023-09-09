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ختام منافسات المرحلة الثالثة في بطولة كأس الأردن للقوس والسهم 2023

9 سبتمبر 2023
ختام منافسات المرحلة الثالثة في بطولة كأس الأردن للقوس والسهم 2023

وطنا اليوم: اختتمت، اليوم السبت، منافسات المرحلة الثالثة من بطولة كأس الأردن للقوس والسهم لعام 2023، والتي أقيمت على ملعب نادي مدينة الحسين للشباب.

وأسفرت نتائج فئة رجال القوس الأولمبي عن فوز اللاعب سعدي الجنيدي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء اللاعب صهيب سلامة في المركز الثاني، واللاعب محمد الخطيب في المركز الثالث.

أما فئة سيدات القوس الأولمبي فقد فازت اللاعبة لميس المفتي بالمركز الأول، واللاعبة نور قوجق بالمركز الثاني، واللاعبة نور الخطيب بالمركز الثالث.

وفي فئة القوس البدائي رجال وسيدات (فئة مختلطة)، فازت اللاعبة تسنيم الشوبكي بالمركز الأول، واللاعبة رهف صبّاح بالمركز الثاني، في حين جاءت اللاعبة رشا جالوخ في المركز الثالث.

كما أسفرت مباريات الفرق المختلطة للقوس الأولمبي (لاعب + لاعبة) عن فوز الفريق الذي يضم كلاً من نور قوجق ورعد شفاقوج بالمركز الأول، وفريق لميس المفتي ومحمد الخطيب بالمركز الثاني، وجاء في المركز الثالث فريق مارينا نصراوين وصهيب سلامة.

ومن المقرر إقامة نهائي كأس الأردن للقوس والسهم يوم 26 أكتوبر المقبل متبوعاً ببطولة الأردن الثالثة للقوس والسهم التي سوف تقام يومي 27- 28 تشرين الأول 2023.


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