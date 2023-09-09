الاميرة عالية تتابع فعاليات بطولة تحديات مركز الصهيل للفروسية …واثارة وندية في المنافسات

وطنا اليوم – تابعت سمو الاميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي امس فعاليات بطولة تحديات مركز الصهيل للقفز عن الحواجز ،على ميدان المركز الرئيسي ورحبت هناء بشوتي رئيس اللجنة العليا المنظمة بسمو الاميرة عالية ،مؤكدة إن إدارة مركز الصهيل للفروسية،تثمن هذه الزيارة وتسعى بكل جهد لتطوير رياضة القفز عن الحواجز ،خاصة بعد الافتتاح الرسمي للميدان ،وثمنت دعم الشركات الخاصة لفعاليات البطولة ،وقدمت جوائز مالية تبلغ 3410دينار بحضور عضو اللجنة العليا المنظمة زينة النابلسي مسؤولة العلاقات العامة والاعلام في المركز . وادار البطولة لجنة التحكيم رئيس لجنة التحكيم السيد محمد الفار،والأعضاء:عبد الهادي النابلسي وإيمان حمدالله،عدنان منصور،ومصمم المسلك سوزان شريم، رئيس المفوضين،خالد محمد فرحان، الطبيب البيطري ،د. ابراهيم الحراس. وتناوب على تتويج الفرسان السيدات والساده الكابتن فلاح حسون Markazia Ride and Drive – رنا حدادين من شركة المركزية ،عبدالغني المصري ،و الدكتور رامي مشني من شركة آفكو ،و ستيفن يعقوب وكيل أعلاف لانو في الأردن و ريما العبادي ،وجاءت النتائج كمايلي:

فئة ارتفاع 130-135سم

الأول: رامي شاهين ،الثاني:سند الحسن ،الثالث: عبد الله الحوراني.

فئة ارتفاع 120-125سم

الأول:رامي شاهين ،الثاني:ستفين يعقوب ،الثالث:عمر حسون،الرابع :سند الحسن،الخامس:همام عليان ،السادس : عبد الرحمن قريشة.

فئة ارتفاع Ride& Drive

الأول: عبد الرحمن قريشة،الثاني: عمرو الزيني ،الثالث:حمزة عليان،الرابع :رامي شاهين ،الخامس:طارق الوزان ،السادس : فهد الحسن.

فئة ارتفاع Six Bar

وصل الفارس في هذه الفئة لاعلى ارتفاع 184

الأول: محمد ابو حمور ،الاول مكرر: همام عليان،الثالث: عمر حسون.

فئة ارتفاع 90سم

الأول: اشرف النهار المركز اول والثاني،الثالث:تيمور اولسريم ،الرابع :طارق الوزان،الخامس:اندي اندرسون ،السادس : طارق الوزان.

فئة ارتفاع 80سم

الأول: فرح الخطيب ،الثاني:كريم الخطيب ،الثالث:محمد عطية ،الرابع :براء مرار،الخامس:زين ابو قورة ،السادس : رعد العرموطي.

فئة ارتفاع 60سم

الأول: نادر النمر ،الثاني:نور الفار،الثالث: محمد عطية ،الرابع :مريم عطية،الخامس:ريا المصري ،السادس : ماسة رحال .