انطلاق اول بطولة عربية لصيد الأسماك في العقبة

وطنا اليوم:انطلقت على شواطىء العقبة، الجمعة، أول بطولة عربية لصيد الأسماك بمشاركة 24 فريق يمثلون 5 دول عربية بتنظيم من الاتحاد الملكي للرياضات البحرية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتالابيه.

وما يميز البطولة والتي جاءت بعد انقطاع 6 سنوات لبطولات صيد الاسماك مشاركة فريق نسائي اردني لاول مرة في تاريخ رساضات صيد الاسماك وتترأس الفريق سيدة اردنية.

من جهته، قال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن ان البطولة العربية تنظيم اول مرة بالعقبة بهدف تنويع الانشطة وزيادة الفعاليات المجتمعية والسياحية والعربية ومن أجل توفير مناخ ملائم لمحبي هذه الهوايات وإفراغ طاقاتهم في أجواء تنافسية جميلة ورائعة وهي ضمن خطة السلطة السنوية وستقام كل عام.

وشهدت البطولة في يومها الاول والتي بدأت الساعة السابعة صباحا وتنتهي بعد مغيب الشمس تنافسا مثيرا ومتابعة واسعة من قبل الكونفيديرالية العربية لرياضة صيد الأسماك وهواية الصيد في العقبة والوطن العربي.

وبين رئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية محمد المغربي ان البطولة ولاول مرة يشارك فيها فريق من السيدات وترأسه سيدة من العقبة، وتهدف البطولة الى اعادة الحياة الى رياضة صيد الاسماك والتي توقفت قبل 6 سنوات.

بدوره قال مدير منتجع تالابيه رامي عودة ان البطولة تؤكد على انها منتج سياحي جديد يخدم العقبة ، مشيراً ان تالابيه قدمت المارينا وهو مركز الانطلاق وعودة الصيادين .

وتختتم البطولة مساء السبت بتتويج الفائزين الحاصلين على اكبر وزن من الاسماك